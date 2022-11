Reclamen una investigació “exhaustiva” del 17-A en l’acte vetat pel Govern a Brussel·les

L’Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República han organitzat aquest dijous una conferència a Brusel·les per denunciar la manca d’investigació de les autoritats espanyoles als atemptats de Catalunya del 2017. Les entitats independentistes consideren que no es van investigar adequadament i denuncien que el Govern de la Generalitat cancel·lés l’acte després de la marxa de Junts de l’executiu i que s’havia de celebrar també a Brusel·les.

La conferència, amb el títol El dret a la veritat i atemptats terroristes: definint els límits, ha tingut la participació de la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, el vicepresident del Consell de la República, Toni Comín, i les ponències del diputat de Junts i advocat de víctimes dels atemptats Jaume-Alonso Cuevillas i Nico Krisch, professor de Dret internacional. També hi ha participat Xavier Martínez, pare del menor de 3 anys que va morir durant el 17-A, juntament amb la seva filla.

Els acusats del judici del 17A, a l’Audiència Nacional / Q.S.

Feliu demana a les autoritats espanyoles que considerin aquest afer

Dolors Feliu ha denunciat la vulneració del govern espanyol davant l’atac terrorista. “Demanem a les autoritats espanyoles que donin a aquest assumpte la consideració que es mereix i realitzin una investigació exhaustiva i imparcial sobre totes les incògnites vinculades als atemptats de l’agost de 2017, i revelin la veritat, d’una vegada per totes. ha dit Feliu.

De fet, l’Assemblea recorda com l’excomissari José Manuel Villarejo va insinuar que el Servei Nacional d’Intel·ligència espanyol estava al corrent dels atacs i que les autoritats espanyoles eren coneixedores de l’acció terrorista, ja que el tenien com a confident. “Segons ell, les autoritats van aprofitar l’atac per perjudicar l’independentisme els dies previs al referèndum d’independència de l’1 d’octubre”, denuncia l’ANC.

Cuevillas denuncia “irregularitats”

En aquest sentit, Cuevillas ha denunciat irregularitats de la investigació i assegura que la investigació ha estat un “fracàs” i un “caos total”. “És difícil creure que els serveis secrets no estiguessin al corrent d’aquests atacs terroristes”, assegurava Cuevillas. Per la seva banda, Krisch considera que les autoritats espanyoles no van respectar el dret internacional i afirma que “el dret a la veritat és un dret tant col·lectiu com individual”.

D’altra banda, també han denunciat el bloqueig a la comissió d’investigació al Congrés dels Diputats i diuen que el fet que moltes de les víctimes de la tragèdia fossin estrangeres fa que aquest atac tingui proporcions i conseqüències d’importància internacional.