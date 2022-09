Puigneró reivindica a Brussel·les la manifestació de la Diada: “Hi seré sempre”

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha reivindicat aquest dimarts en un acte a Brussel·les la manifestació de la Diada que organitza l’Assemblea Nacional Catalana (ACN) i ha confirmat la seva presència. “Mentre hi hagi exiliats, mentre hi hagi represaliats, espoli fiscal, recentralització i injustícies, sempre seré a les manifestacions de la Diada“, ha dit justament enmig de la batalla entre l’ANC i ERC per aquesta manifestació a la qual no hi anirà cap conseller republicà ni el president del Govern. L’argument dels republicans per no anar a la manifestació és que aquesta va “contra els partits i no contra l’Estat”. En canvi, els consellers de Junts per Catalunya hi aniran tots en considerar que l’independentisme s’ha de mobilitzar per aconseguir la independència.

Puigneró ha destacat haver anat presencialment a Brussel·les per reivindicar la qüestió catalana al cor de la Unió Europea. “És aquí on hem de portar el conflicte polític per tal que algun dia es resolgui”, ha assenyalat abans de recordar que l’Estat “és el país que incompleix més normatives europees” mentre que Catalunya té valors “alineats” amb els de la Unió Europea.

Puigdemont apel·la a l’esperit de l’1 d’Octubre

La delegació catalana ha celebrat aquest acte a Brussel·les per commemorar l’11 de setembre en ple conflicte per la manifestació de l’ANC. Cal recordar que la conselleria d’Acció Exterior la porta Victòria Alsina, de Junts, que també assistirà a la Diada. En aquest acte també hi era el president a l’exili Carles Puigdemont, que ha apel·lat l’esperit de l’1 d’octubre i ha comparat la repressió que va viure Catalunya l’any 1714 amb la de l’any 2017. Puigdemont també ha lamentat que cinc anys després del referèndum de l’1 d’Octubre l’Estat encara no ha pogut garantir “llibertat i dignitat” al país.

Per això ha insistit a demanar a les institucions europees que “escoltin” als catalans, una ciutadania que mostra el seu “compromís” amb la democràcia, al contrari que l’Estat espanyol. En aquest sentit, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, ha assenyalat que cal mirar cap a Europa des d’una perspectiva “crítica” perquè la Unió Europea ha donat l’esquena als catalans en els últims temps. “No és només un afer intern espanyol, sinó també un afer intern de la Unió Europea”, ha recordat.