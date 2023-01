Puigdemont: “No tornaré ni emmanillat ni rendit davant un jutge espanyol”

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dijous en un missatge institucional emès a les nou de la nit que no tornarà a Catalunya “ni emmanillat ni rendit davant un jutge espanyol perquè sigui indulgent”. Així ho ha deixat clar en una compareixença molt dura on ha garantit que no demanarà cap benefici a les autoritats espanyoles per la seva situació personal. “No crec que els beneficis personals serveixin per resoldre conflictes de fons”, ha assegurat abans d’afegir que mai l’han guiat càlculs personals ni partidistes i ara no serà diferent. El missatge institucional ha arribat el mateix dia que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha fet pública una interlocutòria on elimina la sedició però manté la malversació i entén que el canvi no serveix de res als exiliats.

El president a l’exili, Carles Puigdemont / ACN

El final de la “batalla judicial europea” s’acosta

El president ha recordat que som al final de la “batalla judicial europea” i ha esvaït els dubtes sobre els següents passos de la seva defensa. “Sóc conscient del dany que provocaria que la deixés córrer perquè personalment em convingués més”, ha dit Puigdemont. “No es tracta de ser condemnat per delictes menors, sinó de no deixar-se condemnar per raons polítiques“, ha afegit. El president ha insistit que volen guanyar la llibertat per a Catalunya que cap autoritat espanyola ens donarà i que per això assumirà el risc que el resultat de la batalla europea no sigui l’esperat sense deixar-la córrer.

Dard enverinat cap a ERC

“A Espanya es fa política des dels tribunals només per perseguir i penalitzar tot el procés d’independència. Una justícia que primer persegueix per sedició i després per malversació i que no dona garanties no és una justícia democràtica“, ha reblat el president. Per últim, ha dirigit un dard enverinat a ERC sense fer referències explícites. “Qui volia veure en els canvis legislatius una eina per canviar-ho -el fet que la justícia espanyola no sigui democràtica- s’equivocava”, ha conclòs.