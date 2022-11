Puigdemont titlla de “trumpisme” la resposta de la JEC al Parlament Europeu

El president a l’exili i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha criticat la resposta de la Junta Electoral Central (JEC) al Parlament Europeu que assegura que no és eurodiputat i condiciona la seva acreditació al fet que acati la constitució a Madrid: “Això és trumpisme”.

“El Parlament Europeu fa una petició senzilla a l’Estat espanyol, en poques línies i perquè ho entenguin. Li responen amb un embolic de deu pàgines… sense incloure la llista per la qual el Parlament preguntava”, ha criticat aquest dijous a través del seu perfil de Twitter. En el seu escrit, la JEC considera que Puigdemont “no ha adquirit la condició plena de diputat al Parlament Europeu, al no haver complert el requisit d’acatament constitucional previst”.

El president del Consell per la República, Carles Puigdemont, adreçant-se als membres dels Consells Locals, en una trobada a la Catalunya Nord / Cedida

La sentència de la justícia europea en relació Junqueras, clau

A més, la Junta Electoral diu que aquests quatre casos són els únics “en què no s’ha pogut expedir la credencial” en no haver complert amb els requisits establerts per la legislació espanyola, concretament, per la Llei Orgànica del Règim Electoral Central. Cal recordar, però, que la justícia europea ja va emetre una sentència, en relació al cas d’Oriol Junqueras, on considerava que els eurodiputats ho eren des del moment en què eren escollits en les eleccions, més enllà de la legislació de cada estat membre, fet que generava un antecedent per a tots els casos.

La JEC els insta anar a Madrid

A banda, la Junta assenyala que els eurodiputats poden arreglar aquest problema “en qualsevol moment” si van a Madrid a complir el requisit de jurar la constitució com han fet “els altres 55 diputats electes” que sí que han rebut l’acreditació. Així, la resposta de la JEC a la carta enviada per la presidenta del Parlament Europeu sosté que la disfunció es produeix per no haver jurat la constitució i l’òrgan insisteix que no pot suprimir aquest tràmit de manera voluntària.