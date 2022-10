Puigdemont: “La no aplicació de la declaració d’independència no n’anul·la la vigència”

Han passat 5 anys de la Declaració Unilateral de la Independència (DUI) de Catalunya i de l’aplicació del 155. Si hi ha un missatge clar després de tot aquest temps és que “cal culminar la independència”. El president a l’exili Carles Puigdemont, amb motiu d’aquest 5è aniversari, ha recordat que la DUI “marcava l’inici d’un llarg i incert Procés” que només podrà acabar quan “Catalunya sigui reconeguda com a estat independent”. Puigdemont ha recordat que “la no aplicació dels efectes polítics” de la declaració d’independència “no n’anul·la la seva vigència” i insta a “trobar la manera de desplegar-los”.

El 27 d’octubre de 2017, el Parlament va aprovar declarar la independència de Catalunya, una votació, recorda Puigdemont, “que els diputats feien a consciència”, sabent que “en aquells mateixos moments”, l’Estat espanyol estava perpetrant “el cop d’estat que havia de dissoldre” la cambra catalana. El president a l’exili assegura que el govern espanyol “buscava la paràlisi del país” i “castigar” la població catalana perquè, assegura, van ser conscients que “l’única manera que tenien d’impedir la independència seria per mitjans no democràtics”. En aquell moment ja sabien que la resposta del govern espanyol seria la repressió.

Puigdemont insisteix en què la “via preferent” perquè Catalunya sigui un estat independent és fer-ho mitjançant un acord amb l’Estat i que es basi en “el respecte i el reconeixement mutu”. Així i tot, descarta aquesta opció perquè “ja no cal col·leccionar més decepcions”.

Durant el seu discurs, retransmès a través de YouTube, Puigdemont ha explicat que “anar a l’exili era l’única manera de defensar la declaració d’independència” que havia efectuat el Parlament i que això permetria plantejar “una resposta democràtica a l’Estat, lluny de la seva repressió arbitrària” i “internacionalitzar el conflicte”.

La divisió a l’independentisme, una nova dificultat

El president a l’exili ha parlat de “noves dificultats” per culminar la independència i que han aparegut 5 anys després. Ha fet referència a la “divisió interna i a l’oblit deliberat” de la DUI en “determinats sectors de l’independentisme que la van fer possible”. Puigdemont ha assegurat que aquestes dificultats “han actuat amb més eficàcia que la repressió de l’Estat”, provocant una desmobilització i desconfiança entre l’independentisme.

“Preparem-nos millor ara que ens i els coneixem millor”, conclou Puigdemont, i “intentem l’únic camí realista per culminar la independència de la nostra nació”.