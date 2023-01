Puigdemont crida a mobilitzar-se contra la cimera Espanya-França

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha fet una crida a mobilitzar-se contra la cimera de l’Estat espanyol amb l’Estat francès del proper 198 de gener i que s’ha de produir a Barcelona. L’objectiu dels dos estats és segellar un “acord d’amistat” del màxim rang entre els dos estats en una cimera en la qual hi seran el president de la República francesa, la primera ministra, Élisabeth Borne, i, com a mínim, una dotzena de ministres francesos.

Manifestació plena d’estelades i gent a Perpinyà durant la Diada de la Catalunya Nord de 2021 | ACN

Puigdemont, contra la cimera

Per això, el president a l’exili, Carles Puigdemont, ha fet una crida a mobilitzar-se contra aquesta cimera, i és que el govern espanyol, a través d’aquesta trobada, vol visibilitzar la “normalitat” de les relacions entre Catalunya i l’Estat i evidenciar “la fi del procés”. “Han treballat per desmobilitzar i trencar la unitat, que han estat dues grans eines per defensar Catalunya davant d’un Estat que ens discrimina i ens perjudica pel fet de ser catalans”, ha dit el president Puigdemont a través d’una piulada. “El dia 19, unim-nos i mobilitzem-nos per defensar el país davant d’uns il·lusos enterradors”, ha assegurat el president del Consell de la República. Tot i això, fonts de Junts asseguren que a qui li pertoca convocar mobilitzacions és a les entitats i que el president anima a fer-ho. Tot i això, probablement Junts hi donarà suport per tal de visibilitzar que el conflicte entre l’Estat espanyol i Catalunya no ha acabat.

L’hidrogen verd com un dels elements

Més enllà del pacte d’amistat d’alt nivell entre França i Espanya (l’acord situarà les relacions de l’Estat amb el país veí al mateix nivell que amb Alemanya i Itàlia), el govern espanyol vol evidenciar simbòlicament el recent pacte entre Espanya, França i Portugal per construir un corredor d’hidrogen entre els ports de Barcelona i Marsella.

En aquesta línia, el cap de l’oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha denunciat la trobada assegurant que és “l’enèsima versió del Tractat del Pirineus”. “Hauria de tenir una resposta catalana contundent al carrer. Prou humiliacions”, ha dit Josep Lluís Alay, instant l’independentisme a sortir als carrers per protestar contra la cimera.