Puigdemont, sobre Forcadell: “Va tenir la valentia d’anar a un acte incòmode per al seu partit”

El president a l’exili i líder del Consell per la República, Carles Puigdemont, ha defensat públicament l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que aquest dissabte va ser escridassada i xiulada durant l’acte de l’1 d’Octubre a l’Arc de Triomf de Barcelona. Puigdemont ha censurat aquesta xiulada a través d’una piulada on assenyala que no li va agradar. “I no pas perquè el fet d’estar a la presó (com nosaltres a l’exili) ens hagi d’estalviar la crítica, sinó perquè ella va tenir la valentia d’anar a un acte incòmode per al seu espai polític i donar la cara”, ha dit a Twitter. Ara bé, també ha aprofitat per denunciar que s’utilitzin els xiulets per “desprestigiar” i “desacreditar” el Consell per la República. “Hi ha una estratègia que pretén arraconar, estigmatitzar i si cal ridiculitzar l’independentisme de confrontació”, ha lamentat.

Dards contra ERC

Per aconseguir aquest “arraconament” que denuncia Puigdemont “primer se’l deixa sense veu als mitjans i després, quan el relat dominant ja és monocolor i aconsegueix el propòsit, hi ha barra lliure a l’atac permanent“. “Però ningú no s’indigna, ni troba que és una fallada democràtica excloure una part importantíssima de l’independentisme de la veu pública”, ha assenyalat el president a l’exili en una piulada de defensa de la institució que presideix. Puigdemont també s’ha fet una pregunta retòrica que és també un dard per a ERC: “Quan els portaveus de determinat espai polític titllen de manera generalitzada de tarat, hiperventilat, trumpista, xenòfob, corrupte, antipolític, a qui defensa el mateix i amb el mateix llenguatge el que defensàvem plegats fa cinc anys, com s’ha d’interpretar?”.

“I quan interessadament confonen anècdotes —una pintada, una pancarta, un insult— amb la representació de l’independentisme que els fa nosa per assolir allò que creuen que és el seu destí natural, no ens hauríem hagut d’indignar? No hi vèiem símptomes d’antipolítica i de populisme?”, ha continuat Puigdemont. El president a l’exili ha urgit a “neutralitzar els estrategues de la desunió” perquè “tot aquests llargs anys de desunió no ens han fet avançar ni tan sols en l’autogovern”. “El poc temps que vam anar junts vam fer coses colossals”, ha recordat per reclamar unitat al moviment independentisme en un moment en què el trencament sembla ser imminent. “Anant junts vam anar lluny (…). Aquest el camí. No n’hi ha d’altre“, ha conclòs per tancar el fil de Twitter.