Puigdemont: “L’esperit de l’1-O sobreviu als seus il·lusos enterradors i manipuladors”

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha fet una piulada molt dura per commemorar aquest 1 d’Octubre. Puigdemont ha escrit que “l’esperit de l’1 d’octubre rebrota sempre i sobreviu als seus il·lusos enterradors i manipuladors“, el que es pot llegir en clau de retret a ERC en plena crisi del Govern tot i que també pot ser un dard pel govern espanyol. “Va ser un referèndum. El referèndum de la gent, del país sencer”, diu el president a l’exili, que recorda que “vam vèncer l’Estat” i aquest encara “continua la venjança per aquella ensulsiada”. “La fórmula és aquesta”, diu en un moment en què l’independentisme està més dividit que mai i ERC es podria trobar amb un govern en solitari.

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 1, 2022

El missatge de Pere Aragonès: “Tornarem a vèncer”

El missatge de Carles Puigdemont a través de Twitter és molt diferent de la piulada del president de la Generalitat, Pere Aragonès. Aragonès també ha recordat l’1 d’octubre que ens va fer “imparables”. “Vam defensar les urnes, la democràcia i la llibertat del país. La intel·ligència col·lectiva, il·lusionant i profundament democràtica d’aquell dia ens ha fet, i ens farà, guanyar la llibertat“, diu en un missatge esperançador aquest dissabte 1 d’octubre. Sense fer cap al·lusió al moment de crisi actual de l’independentisme, Aragonès demana aprendre de l’1 d’octubre de fa 5 anys i no defallir perquè “tornarem a vèncer”. Justament aquest divendres, en la vigília de l’1-O, Aragonès va rebutjar la proposta de Junts per reconduir la situació al Govern.

Altres personalitats destacades de l’1 d’octubre de fa cinc anys com ara Carme Forcadell també han recordat aquesta data assenyalada per a l’independentisme. “Avui commemorem i celebrem la nostra victòria. L’1 d’Octubre del 2017 vam desafiar l’Estat i vam guanyar. Ara necessitem una estratègia compartida com la que va fer possible aquella victòria”, ha dit per demanar unitat al moviment independentista.