Puigdemont denuncia a Estrasburg els incompliments judicials de l’Estat

Els eurodiputats catalans han retret a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, la falta de resposta per part de l’executiu i la resta d’institucions europees en relació amb el ‘Catalangate’. Durant la seva intervenció en el debat sobre l’estat de la Unió Europea, celebrat aquest dimecres a Estrasburg, el president a l’exili i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha denunciat els incompliments judicials per part de l’Estat i ha lamentat que Von der Leyen hagi obviat algunes de les “amenaces internes” d’Europa. Per la seva banda, l’eurodiputat d’ERC, Jordi Solé, ha demanat “coratge” a la presidenta de la Comissió perquè a la Unió Europea es defensin drets fonamentals.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, durant la seva intervenció en el debat de l’estat de la Unió Europea, celebrat al Parlament d’Estrasburg / ACN

El 61% de les sentències europees incomplertes

Puigdemont ha remarcat en la seva declaració que una democràcia “no hauria d’espiar els seus ciutadans, polítics, periodistes o activistes” i ha subratllat que l’estat espanyol s’ha saltat aquesta norma amb Pegasus. A més, l’eurodiputat de Junts ha mencionat que l’Estat continua incomplint un 61% de les sentències dictades pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), segons un informe publicat per la mateixa Comissió Europea.

Critica les reunions dels comissaris amb l’extrema dreta

Alhora, Puigdemont ha instat Von der Leyen a lluitar contra l’autoritarisme i ha criticat l’actitud d’alguns dels comissaris amb els polítics independentistes. “Alguns es fan fotos amb membres de l’extrema dreta mentre es neguen a fer entrevistes amb eurodiputats que hem estat espiats”, ha lamentat.

Solé, per la seva part, ha recordat que els valors de la Unió Europea dins els estats membres “no es poden donar per suposats”. “Aquí també és necessari defensar cada dia els drets fonamentals; […] en alguns països hem estat espiats a través del mòbil, com m’ha passat a mi, i això és un problema”, ha manifestat.