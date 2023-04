El PSC anirà a la taula de partits però avisa que votar “no resol res”

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha assegurat que els socialistes aniran a la taula de partits convocada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de les eleccions del 28-M, però ha avisat que “votar no resol res” perquè després cal gestionar el resultat de la consulta. “Anem a les reunions quan el president ens convoca tot i que ens agradaria que ens convoqués per parlar del que ens uneix als catalans”, ha dit en una entrevista a RTVE. Romero també ha avançat que, “d’entrada”, els socialistes no donaran suport a un referèndum d’autodeterminació quan es reuneixi la taula de partits.

La diputada socialista ha insistit que tant el govern espanyol com el PSC estan en contra de l’acord de claredat que plantegen Aragonès i ERC perquè “votar no resol res” i prefereixen començar per buscar el que “uneix” els catalans abans de convocar un referèndum. Els socialistes consideren que cal plantejar un acord en lloc de presentar una “decisió dicotòmica” a la ciutadania. Així mateix, Romero ha negat que la postura del PSC estigui vinculada amb la proximitat de les eleccions municipals i ha reiterat que els socialistes sempre van a les reunions que convoca Aragonès.

El líder del PSC, Salvador Illa, gesticulant mentre es dirigeix al president de la Generalitat, Pere Aragonès / ACN

Amb tot, la dirigent socialista ha recordat al president de la Generalitat que la seva proposta d’acord de claredat va ser rebutjada pel Parlament. “Neix bastant morta”, ha etzibat. El cert és que l’aposta d’ERC pel referèndum pactat ha estat rebuda amb molt escepticisme per la majoria de partits i només els comuns hi ha donat suport, encara que amb matisos. Junts també ha anunciat que anirà a la taula de partits, però ha avançat que defensaran “seguir el mandat de l’1 d’octubre”, mentre que la CUP només hi participarà si l’objectiu de la trobada és “consensuar com avançar” cap a la independència.