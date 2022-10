La presidenta de l’Eurocambra torna a burxar en la falta de credencials espanyoles de Puigdemont

La presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, ha tornat a insistir a la Junta Electoral Central per esclarir la situació de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Jordi Solé com a eurodiputats. Metsola ha demanat informació a la Junta Electoral Central (JEC) després que el comitè d’Afers Jurídics presidit per l’eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez hagi insistit de nou que no pot verificar les credencials d’aquests eurodiputats perquè no van jurar la Constitució espanyola. La carta de Metsola on demana aquesta informació es va enviar el passat mes d’agost i la JEC l’analitzarà aquest pròxim dijous 3 de novembre, quan es possible que adopti ja un posicionament i el traslladi a l’Eurocambra.

En la carta Metsola pregunta per què Espanya no ha completat la llista de 59 eurodiputats que té segons l’establert a les eleccions del 2019 i només ha donat les credencials a 55 eurodiputats, ja que falten Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, el republicà Jordi Solé i Toni Comín. La resposta que donarà la JEC segons Europa Press és que no pot expedir credencials a les persones que no compleixen amb els requisits establerts per la legislació espanyola, que són prometre per la Constitució de forma presencial a Madrid davant de la mateixa JEC. El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, però, ja va pronunciar-se al respecte i va deixar clar que ser eurodiputat no depèn de les normes estatals sinó de ser escollit en les eleccions.

La JEC, però, no farà cas de la resolució del TJUE i acordarà respondre que als quatre els falta complir amb el jurament a la constitució, tres perquè són exiliats i si anessin a Madrid els detindrien i Jordi Solé, que al·lega que no ha rebut la notificació i la documentació necessària.

La comissió liderada per Ciutadans burxa els eurodiputats exiliats

Cal recordar que aquesta qüestió s’arrossega des del passat mes de maig, quan la comissió d’Afers Jurídics de l’Eurocambra, que està encapçalada per l’eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez va comunicar que no podia verificar les seves credencials perquè no havia rebut la documentació. Van demanar a Metsola que intercedís per resoldre el problema i aquesta ha enviat una carta a la JEC on pregunta quines conseqüències té aquesta irregularitat en els procediments i el fet de no poder verificar les credencials.

Tot i els dubtes plantejats per Afers Jurídics, la situació no ha afectat fins ara al càrrec de Puigdemont, Comín, Ponsatí i Solé, que han exercit lliurement com eurodiputats amb tots els drets. Per tant, a la pràctica no hi ha cap problema amb les credencials perquè desenvolupen les seves tasques com a eurodiputats amb normalitat.

De fet, els eurodiputats de Junts van ser reconeguts com eurodiputats -malgrat no verificar les credencials- després que el TJUE dictés una sentència on deia que Oriol Junqueras havia de ser considerat eurodiputat malgrat estar empresonat a Espanya perquè així havia resultat escollit en les eleccions del 2019. Aquesta sentència va permetre que Comín, Puigdemont i Ponsatí fossin reconeguts també com eurodiputats i tinguessin immunitat malgrat no haver anat a jurar per la constitució a Madrid. Ara, però, la presidenta de l’Eurocambra segueix burxant amb la qüestió.