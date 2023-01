El president de Donec Perficiam es dona de baixa del Consell de la República

El president de l’associació uniltateralista i octubrista independentista Donec Perficiam, Pep Fort, ha anunciat que es dona de baixa del Consell de la República per, diu ell, manca de transparència i d’un balanç “nul. Segons relata al seu compte de Twitter, el president de Donec Perficiam portava set mesos reclamant conèixer els pressupostos de l’entitat presidida per Puigdemont. Diu que volia conèixer “en què es gasten els diners i qui i quan cobren” i no ha tingut resposta.

El president a l’exili, Carles Puigdemont / Consell de la República

“Balanç nul”

Alhora, Fort pensa que “si hem de gestionar un país, un estat, ha de ser de forma totalment neta i transparent”. D’altra banda, considera que el Consell “es va crear per fer des de fora de l’estat el que no es podia fer des de dins”. En aquest, marc acusa a l’ens independentista de tenir un “balanç nul”.

En un fil explicatori, Pep Fort ha utilitzat el sarcasme per repassar les accions que ha fet el Consell de la República des de la seva fundació: “Una col·lecció de segells, un concurs de cartells, una manifestació a Perpinyà i un carnet de bambú”, deia el president de Donec Perficiam. Amb això, ha recordat l’Assemblea de Representants del Consell i assegura que semblava que abans de la seva constitució “no havien tingut temps de fer res, ni hi havia res preparat”.

El factor de suport de Puigdemont a Xavier Trias

Alhora, ha denunciat també com el president a l’exili, Carles Puigdemont, ha donat suport a la candidatura de Xavier Trias a les eleccions municipals de Barcelona del proper 28 de maig presentant-se per Junts per Catalunya. “No m’hi sento còmode, ni em representa”, afirma titllant el partit de partidista i de manca de transversalitat.

Donec Perficiam és el lema que en llatí significa “fins a reeixir”, “fins aconseguir-ho”. Era el lema de la guàrdia de corps (Reials Guàrdies Catalanes) del Arxiduc Carles d’Austria durant la guerra de successió espanyola.