La premsa espanyola es veu obligada a reconèixer la victòria dels presos a l’ONU

La victòria dels presos polítics a l’ONU també ha estat portada en diferents mitjans espanyols. S’han vist obligats a reconèixer la derrota espanyola que implica el dictamen d’un comitè de l’ONU que conclou que l’Estat va vulnerar els seus drets en prendre l’acta de diputats a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. Els quatre grans diaris editats a Madrid, El País, La Razón, l’Abc i El Mundo recullen la notícia de manera asèptica i descriptiva, sense entusiasme, a les seves webs. I tots quatre la destaquen en les portades digitals. El cas és que aquesta vegada, al contrari que en altres casos, no s’han vist amb cor d’amagar una notícia favorable a l’independentisme.

L’Abc ha titulat que “El Comitè de Drets Humans de l’ONU dictamina que Espanya va violar els drets polítics de Junqueras i altres exconsellers”. D’aquesta manera, ha donat veu al dictamen de l’organització, que assegura la il·legalitat de la suspensió dels presos polítics. En aquest sentit, el diari espanyol explica la setència, però no en fa cap valoració. En canvi, el rotatiu El País comença l’article al·legant que les conclusions de l’ONU són perjudicials per l’Estat. “Nou revés internacional per Espanya pel procediment judicial contra els líders del procés a Catalunya”, inicia el text el mitja espanyol. Tot i això, també ha recalcat que la decisió de l’ONU no ha estat unanime.

El Mundo ha reconegut la victòria dels presos, però ha titulat d’una manera molt més general: “Un comitè de l’ONU dictamina a favor dels independentistes catalans que van denunciar a Espanya després del 1-O”. A més, durant el text, el rotatiu ha assegurat que “la resolució no obliga la Justícia espanyola a adoptar cap decisió”. La Razón, seguint una mica la línia de El Mundo, ha centrat l’article en el que havia estat vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. En aquest sentit, ha titulat “Un comitè de l’ONU dona la raó a Junqueras en el seu plet contra Espanya per suspendre-li com a diputat”. A més, directament en el primer paràgraf, ja ha assegurat que “no es vinculant” i que, per tant, la justícia espanyola no està obligada a res.

Aquest dimecres l’ONU ha fallat a favor de l’independentisme. En un document publicat s’ha detallat l’opinió de l’ONU davant les actuacions de l’Estat amb alguns dels presos polítics, els quals se’ls va retirar l’acte de diputats, unes accions que ara per ara l’ONU declara que “violen els drets polítics” de Junqueras, Romeva, Rull i Turull. I és que després de la denúncia d’aquests polítics, el Comitè de Drets Humans ha decidit donar-los la raó. Amb aquest document, l’ONU ha argumentat que l’independentisme tenia raó, una notícia que ha transcendit a la premsa internacional i també n’ha fet ressò el periodisme espanyol.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés / ACN

El govern espanyol “respecta la decisió de l’ONU”

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha afirmat que el govern espanyol “respecta escrupolosament totes les decisions” del Comitè de Drets Humans de l’ONU, que ha dictaminat que l’estat espanyol va “violar” els drets dels presos polítics. En declaracions als passadissos del Congrés abans de comparèixer en comissió, Sánchez ha afirmat que les resolucions judicials a l’estat espanyol “sempre s’emeten ajustades a dret i a llei”, però que l’executiu “sempre està obert a millorar la legislació” perquè “sigui equiparable als estàndards de totes les legislacions més avançades en aquest sentit i en aquesta matèria”. Així doncs, no accepta que hi pugui haver algun error, però diuen que “sempre es pot canviar”