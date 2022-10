PP, Psoe i Cs denuncien les “relacions” de l’entorn de Puigdemont amb Rússia

Eurodiputats del PP, PSOE i Ciutadans han denunciat aquest dijous al de l’Eurocambra les “relacions estretes” de l’entorn del president Carles Puigdemont amb Rússia. En un debat al comitè sobre la ingerència russa a Espanya en el qual han intervingut el periodista Jesús González Albalat i l’investiador Nicolás de Pedro, l’eurodiputat del PP Javier Zarzalejos ha apuntat que els contactes entre l’independentisme i Moscou són “reals” tot assegurant que va haver agents russos durnat el referèndum de l’1-O, mentre el representant del PSOE Nacho Sánchez Amor ha denunciat una “interferència directa” del Kremlin a Catalunya.

L’eurodiputat del PP Javier Zarzalejos en un debat al Comitè de Llibertats Civils, Justícia i Interior de l’Eurocambra, a Brussel·les l’octubre del 2019. (Horitzontal) Data de publicació: dijous 17 de setembre del 2020, 17:24 Autor: Parlament Europeu

“Persones pròximes” a Vladímir Putin

Segons Sánchez Amor, Rússia va “animar” l’independentisme a “trencar un país i un sistema constitucional”. “Ni el regidor més ingenu d’un poble podria pretendre que no sabia que hi hauria conseqüències”, ha dit l’eurodiputat del PSOE, tot remarcant que l’independentisme va actuar el 2017 sota “l’ànsia desmesurada d’aconseguir objectius polítics”.

Finalment, l’eurodiputada de Ciutadans Maite Pagazaurtundúa ha denunciat les “relacions estretes” de l’entorn de Puigdemont amb “persones pròximes” al president rus, Vladímir Putin. L’objectiu, ha dit la representant de Ciutadans, era “buscar el caos, la desestabilització i la sang”.

Pressió espanyolista per la situació dels eurodiputats catalans

Un altre fet que ha succeït avui en relació al president a l’exili és que la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, ha tornat a insistir a la Junta Electoral Central per esclarir la situació de Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí i Jordi Solé com a eurodiputats. Metsola ha demanat informació a la Junta Electoral Central (JEC) després que el comitè d’Afers Jurídics presidit per l’eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez hagi insistit de nou que no pot verificar les credencials d’aquests eurodiputats perquè no van jurar la Constitució espanyola. La carta de Metsola on demana aquesta informació es va enviar el passat mes d’agost i la JEC l’analitzarà aquest pròxim dijous 3 de novembre, quan es possible que adopti ja un posicionament i el traslladi a l’Eurocambra