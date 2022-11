Posantí demana a Metsola que “no ajudi Espanya en la seva persecució política”

L’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha demanat a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, “no ajudi Espanya en la seva persecució política” contra ella i la resta d’exiliats. Carles Puigdemont, Toni Comín, Jordi Solé i la mateixa Ponsatí podrien quedar-se sense les seves credencials a l’Eurocambra si Metsola atén el requeriment de la Junta Electoral Central (JEC), que els nega la condició d’eurodiputats perquè no han viatjat a Madrid a jurar la Constitució espanyola.

La consellera @ClaraPonsati demana a @RobertaMetsola que no participi de persecucions polítiques. pic.twitter.com/nBZEjyfltb — Junts i Lliures per Europa (@JuntsEU) November 23, 2022

La presidenta del Parlament Europeu s’ha vist immersa en una gran polèmica per un viatge recent a Barcelona on es va trobar amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo; la portaveu popular a l’Eurocambra, Dolors Montserrat; diversos dirigents del partit i representants de les principals patronals catalanes. Segons el diari El Mundo, durant aquest dinar Metsola hauria assegurat que ja té decidit retirar les credencials als eurodiputats i que només espera un informe dels lletrats del parlament per donar solidesa legal a la mesura.

Els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín | ACN

Ponsatí recorda a Metsola que no pot posar un peu a Barcelona

“Espero que fes bon temps en la meva ciutat, una ciutat que no he pogut trepitjar en els últims anys perquè si ho fes, patiria una detenció arbitrària“, ha dit Ponsatí durant una intervenció al Parlament Europeu. “Espero que la senyora Metsola no ajudi Espanya en la seva política persecutòria”, ha etzibat. “Quina és la credibilitat del nostre estat de dret?” L’eurodiputada també ha criticat la màniga ampla que tenen els estats membres per reprimir la dissidència.

Metsola ha evitat donar explicacions a Puigdemont i la resta d’eurodiputats per les filtracions del diari madrileny, però ha negat que ja hagi pres una decisió sobre les seves credencials perquè encara està estudiant l’informe que li ha fet arribar la JEC. Segons Metsola, el Parlament Europeu no ha pres cap decisió “ni formal ni informal” al respecte i que estan esperant un informe intern dels serveis jurídics de la cambra abans de prendre una determinació.