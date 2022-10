Ponsatí trepitja l’Estat espanyol per primer cop des de la seva marxa a l’exili

La consellera a l’exili i eurodiputada Clara Ponsatí ha entrat aquest dissabte al matí a l’Estat espanyol per primer cop des de la seva marxa a l’exili. Ho ha fet a través de la Catalunya Nord, on hi havia una manifestació per reclamar l’obertura del Coll de Banyuls. En aquest sentit, Ponsatí ha aprofitat per fer uns passos de més i travessar la línia que marca la diferència entre l’Estat espanyol i l’Estat francès. Un cop ha creuat uns metres la frontera, ha tornat a l’Estat francès per seguir amb la reivindicació dels manifestants.

Clara Ponsatí entrant a l’Estat espanyol pel coll de Banyuls / Clara Ponsatí

Denuncia la repressió de l’Estat espanyol

D’aquesta forma ho ha anunciat l’eurodiputada a través del seu compte de Twitter, qui ha acompanyat els manifestants per reivindicar l’obertura del pas entre el Principat i l’Estat francès. “Avui he acompanyat batlles i càrrecs electes de la Catalunya nord i sud al coll de Banyuls per a reivindicar-ne l’obertura”, ha explicat la consellera a l’exili. De fet, fins hi tot ha pogut transmetre un missatge a tots els assistents, en el qual ha donat les gràcies a tots els presents. “Avui he pogut trepitjar la frontera del que encara és l’Estat espanyol. Això m’ha produït molta alegria”, ha assegurat Ponsatí. En aquest sentit, també ha volgut recordar que la Unió Europea és una “unió de valors, de drets fonamentals, i que Espanya està violant des de fa cinc anys de forma molt flagrant. “Si jo baixés una mica més avall la Guàrdia Civil m’estaria esperant i això és il·legal”, assegura l’eurodiputada de Junts.

Avui he acompanyat batlles i càrrecs electes de la Catalunya nord i sud al coll de Banyuls per a reivindicar-ne l’obertura. pic.twitter.com/7EDODF8W02 — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) October 29, 2022

Recorda que França està “violant la llibertat de circulació”

A més, també ha recordat com França està “violant la llibertat de circulació”. “El tribunal de Justícia ho ha dit amb tota claredat i això s’ha d’acabar”, ha dit Ponsatí fent referència al tancament del coll de Banyuls. En aquest sentit, l’estat francès ja va comunicar que no obriria el pas abans del 2023, ja que, segons el prefecte Rodrigue Faurcy, “no es donen les condicions”. De fet, Faurcy considera que es podria “convertir en una ruta alternativa per la delinqüència”, tot i que es va comprometre a reobertures parcials. Els municipis i els actor econòmics de la zona demanen la seva obertura per facilitar el transport i no haver d’anar a una ruta alternativa. El gran objectiu del tancament del coll de Banyuls és evitar la immigració irregular i l’amenaça terrorista.

