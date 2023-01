Ponsatí vol tornar, però avisa que a l’Estat “mai hi ha garanties democràtiques”

L’exconsellera d’Ensenyament i eurodiputada Clara Ponsatí ja avançava aquest dijous, preguntada per El Món, que la seva intenció és tornar “aviat” a Catalunya. Així ho ha confirmat també aquest divendres en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press. Ponsatí, però, ha remarcat que no té pensat presentar-se davant el Tribunal Suprem (TS) perquè no reconeix la jurisdicció del jutge Pablo Llarena i no sap si serà detinguda. Ha afirmat que a l’Estat espanyol “mai es tenen garanties democràtiques” i, tot i que l’eurodiputada disposa d’immunitat i no hauria de ser detinguda, no té el “100% de garanties” que serà així.

Els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín | ACN

Les conseqüències de no presentar-se al TS

Després de més de cinc anys d’exili a Escòcia i Bèlgica, l’exconsellera ha assegurat que preveu tornar a Catalunya “al més aviat possible”, depenen de la seva agenda. Ara bé, també és conscient que la seva decisió de no presentar-se al TS pot tenir conseqüències i, per això, està valorant el que pot comportar la seva tornada.

En el seu cas, així com en el de la secretària general d’ERC, Marta Rovira, el jutge instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, ha decidit canviar el delicte de sedició pel de desobediència i, això, obre la porta a la possibilitat que totes dues puguin tornar al país sense ser detingudes perquè no estan processades per delictes que impliquin pena de presó. “Ja que Llarena ha renunciat a perseguir-me per posar-me a la presó, jo tornaré a casa meva”, ha sentenciat Ponsatí.

L’eurodiputada ha concretat que sabia que aquesta situació era “un escenari possible”, però ha lamentat que s’hagi mantingut la nova malversació agreujada en els casos del president a l’exili Carles Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig perquè es mantenen les penes de l’antic delicte.