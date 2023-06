Ponsatí respon a Llarena: “No penso cedir la meva agenda a un fanàtic”

L’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha respost amb contundència a Llarena, després que la setmana passada el magistrat del Tribunal Suprem encarregat de la causa del procés emetés una ordre de detenció contra ella: “És incòmode haver d’esquivar borinots, però la meva agenda no la penso cedir a un fanàtic”, etziba. En aquest sentit, doncs, l’eurodiputada s’ha mostrat molt ferma amb el seu posicionament respecte al seu possible retorn a Catalunya. “Trepitjaré el territori on la policia obeeixi les seves ordres quan a mi em vagi bé”, subratlla Ponsatí a través d’un missatge a les seves xarxes socials.

Avui havia de presentar el meu llibre a Lleida aprofitant que anava a visitar @PabloHasel a la presó. Que m'ho impedís amb un altre circ policial és un regal que no li faré, a Llarena. És incòmode haver d'esquivar borinots però la meva agenda no la penso cedir a un fanàtic. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) June 27, 2023

Aquest reguitzell de declaracions de Ponsatí arriben després que l’eurodiputada i exconsellera d’Educació hagi anul·lat la presentació del seu llibre de memòries ‘Molts i ningú’ que s’havia de fer aquest dimarts 27 de juny a Lleida. De fet, l’eurodiputada volia aprofitar que anava a visitar al raper Pablo Hasél empresonat a Lledoners per presentar les seves memòries a la llibreria La Fatal. Segons relata a Twitter, Ponsatí ha suspès l’acte per tal d’evitar “un altre circ policial” similar al que es va viure a la capital catalana el passat mes de març: “Que m’ho impedís amb un altre circ policial és un regal que no li faré, a Llarena”.

Des de la llibreria lleidatana asseguren que la presentació s’acabarà duent a terme en algun moment, però que en aquests moments “queda ajornada fins a nova data”.

Crítiques al Suprem

A través d’aquest mateix fil de Twitter, Ponsatí ha tornat a ressaltar que aquesta ordre de detenció de Llarena és “il·legal”. Acusa el Tribunal Suprem de voler fer-la declarar sota els seus interessos, uns interessos que considera que s’han accentuat degut a les eleccions espanyoles que se celebraran el pròxim 23 de juliol. Tal com ja va avisar el seu advocat, Gonzalo Boye, la setmana passada, recorreran l’ordre de detenció en els pròxims dies.