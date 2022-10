Ponsatí acusa la UE de ser còmplice del “testament polític de Franco”

La diputada al Parlament Europeu per Junts per Catalunya i exconsellera exiliada cessada pel 155, Clara Ponsatí, ha acusat a la Unió Europea de ser “còmplices en l’aplicació del testament polític dictat per Franco al seu llit de mort”. Ho ha dit en el marc del ple d’aquest dimecres a la cambra europea on es debatia la normalització de l’extrema dreta.

Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín | ACN

Les autoritats espanyoles “subscriuen l’agenda de l’extrema dreta”

En aquest sentit, Ponsatí ha assenyalat que les autoritats de la Unió Europea parlen de la “moderna transició espanyola” cap a la democràcia i “s’empassen els abusos de drets humans amb el rostre impassible”. De fet, Ponsatí ha explicat al Parlament Europeu, que quan es tracta de Catalunya, totes les autoritats espanyoles “subscriuen l’agenda de l’extrema dreta”.

“Vox controla la policia, els militars i la judicatura”

A més, l’exconsellera d’Ensenyament, cessada pel 155, ha assegurat que Vox ja tenia el Tribunal Constitucional molt abans de tenir cap representant electe. “Vox controla la policia, els militars i la judicatura”, ha assegurat l’eurodiputada, qui assegura que el rei d’Espanya va ser escollit pel seu pare “corrupte i fugitiu”. De fet, ha denunciat que Joan Carles I heretés la corona espanyola per “decisió de Franco”. “La cadena de legitimitat espanyola és hereva de la victòria de la victòria feixista del 1939, l’única victòria de l’extrema dreta a Europa que mai ha estat revertida”, ha subratllat Clara Ponsatí.