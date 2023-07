Ponsatí acusa Junts d’utilitzar l’exili per tapar el retorn a l’autonomisme

Clara Ponsatí continua amb la seva particular croada contra els partits independentistes. Després d’anys de criticar l’estratègia pactista d’ERC, l’eurodiputada ha decidit ara centrar les crítiques en Junts, el partit amb qui es va presentar a les eleccions europees del 2019. En una entrevista al diari ARA, Ponsatí ha carregat contra el partit de Jordi Turull i Laura Borràs per “instrumentalitzar” la batalla judicial de l’exili per tapar que s’ha “tornat a l’autonomisme”. L’exconsellera d’Educació ha estat particularment crítica amb l’ús de la imatge del No Surrender i l’eterna promesa del retorn de Carles Puigdemont com a moment de la represa del Procés mentre han pactat amb el PSC a ajuntaments i diputacions i han passat pel govern català i n’han sortit sense que hi hagi hagut cap conseqüència.

“Comparteixo l’estratègia judicial a l’exili, però no la seva instrumentalització per tapar que s’ha tornat a l’autonomisme”, ha etzibat Ponsatí. “Fins i tot si el TGUE ens hagués donat la raó, això no hauria volgut dir que l’endemà tornéssim. S’havia escampat un estat d’opinió que semblava que si es guanyava la batalla judicial es desencadenaria de forma directa el retorn del president Puigdemont. I això no era així. I encara és menys així si aquesta batalla es perd”. L’eurodiputada defensa que “sempre” ha dit que la batalla de l’exili a la justícia europea era “molt important”, però que les “victòries als tribunals europeus no ens portarien a la independència”. Ponsatí considera un “error” de Junts haver convertit això en la batalla per la independència.

Gonzalo Boye, Toni Comín, Carles Puigdemont i Clara Ponsatí, en un moment de la roda de premsa per analitzar la sentència/Europa Press

Les crítiques de Ponsatí enfaden Puigdemont

Després de fer-se públiques les sentències del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que va deixar Puigdemont, Toni Comín i la mateixa Ponsatí sense immunitat, l’eurodiputada ja va criticar l’estratègia de l’exili durant una roda de premsa amb els seus companys de grup. “Això d’avui és un final d’etapa que ens hauria de fer reflexionar”, va dir. “És un dia per reflexionar sobre les estratègies, les esperances i les expectatives de l’exili creades els darrers anys”. Visiblement contrariada, l’exconsellera no es va mossegar la llengua en cap moment. “L’especulació recorrent sobre el retorn de Puigdemont tampoc ha obert camí cap a la victòria, és una constant fugida d’estudi”.

Les seves paraules han causat un gran malestar entre els seus companys, que consideren que Ponsatí no va triar el moment més idoni per qüestionar la batalla de l’exili. “Em sap molt greu que el president Puigdemont i el conseller Comín estiguin dolguts. En política s’han de fer coses que no són les que un voldria fer per fer feliços els seus amics. Confio que en l’àmbit personal això no serà més dolorós del necessari”, ha confessat.