Pisarello defensa una amnistia per desbloquejar la situació a Catalunya

El número dos de la candidatura de Sumar-En Comú Podem per Barcelona, Gerardo Pisarello, ha posat la llei d’amnistia damunt la taula com una via “fonamental” per a desbloquejar la situació. En un article a Eldiario.es, ha apuntat que ara hi ha “una majoria parlamentària que està en condicions propícies per a posar en marxa aquest tipus de mesures de desjudicialització i de desbloqueig institucional”. I, en una entrevista a Catalunya Ràdio, Pisarello ha defensat que el suport dels partits independentistes al PSOE no pot ser “un xec en blanc”.

Pisarello ha assenyalat que aquesta mesura de gràcia “comporta una mena d’amnèsia, d’oblit, encara que no polític, sinó penal”. En aquest sentit, remarca que “el seu propòsit, doncs, no és cancel·lar el debat social sobre el passat. Simplement, es tracta de renunciar a un tipus de persecució criminal, de punició, que desnaturalitza aquest debat i bloqueja la possibilitat d’altres alternatives de futur”.

També ha apuntat que l’amnistia és possible perquè la majoria que ho pot fer possible està marcada per la presència de “forces polítiques amb identitats nacionals diverses, especialment interessades que el pluralisme polític, social i nacional, siguin plenament respectats”, però ha advertit que “ni una eventual amnistia, ni nous indults, ni la reducció de certs retrets penals implicarien un oblit polític del passat“.

La candidata de Sumar a la presidència del govern espanyol, Yolanda Díaz, intervé al míting central de Sumar-En Comú Podem / Mireia Comas

D’altra banda, ha dit que s’hauria de veure què diu el Tribunal Constitucional si el Partit Popular recorregués una llei d’amnistia aprovada pel Congrés i, en aquest sentit, ha fet referència a la composició progressista de l’alt tribunal: “Per sort ara hi ha una majoria que no és la majoria obedient al PP que teníem fa uns anys”.

Llum verda a Francina Armengol

A 48 hores de la constitució del Congrés dels Diputats, Pisarello ha dit que la socialista balear Francina Armengol és “una bona candidata” perquè “és dona” i “està compromesa amb la plurinacionalitat”. “No em sembla un mal nom”, ha assenyalat. Sobre si ell repetirà a la Mesa, ha dit que no ho veu “imprescindible”.

Després que Sumar encarregués a l’exdiputat dels comuns Jaume Asens les converses amb Junts per Catalunya per intentar una possible investidura de Pedro Sánchez, Gerardo Pisarello ha dit que les converses amb els independentistes són “permanents” i ha apel·lat a mantenir-les en la “màxima discreció”.