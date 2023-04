Aragonès convoca una taula de partits post 28M per parlar de l’Acord de Claredat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que convocarà una taula de partits després de les eleccions municipals del 28 de maig per avançar en l’elaboració de l’Acord de Claredat que ERC proposa des de fa mesos i que ha de portar a la celebració d’un referèndum acordat. En una compareixença després del consell executiu, Aragonès ha explicat que ha arribat el moment de buscar el “consens intern” a Catalunya per “resoldre el conflicte polític amb l’estat espanyol”. És el diàleg entre catalans que el PSC reclamava després dels últims acords amb el govern espanyol.

Amb la taula de diàleg congelada pel nou cicle electoral que comença amb les municipals i autonòmiques i acabarà amb les eleccions estatals de finals d’any, Aragonès busca un cop d’efecte. Els republicans esperen mantenir la seva aposta pel diàleg en primera plana política amb el procés d’elaboració de l’Acord de Claredat. El procés que s’iniciarà aquest mateix mes d’abril amb la constitució d’un consell acadèmic i està previst que s’acabi a principis del 2024 amb una proposta que portaran a la Moncloa independentment de qui governi.

La participació de la resta de partits, la gran incògnita

Aragonès ha assegurat que espera una “participació important” de la resta de partits, excepte de Vox, que no està convidat. El president de la Generalitat ha reconegut que el “resultat de les eleccions i les majories que en surtin determinaran el resultat final” de l’Acord de Claredat, però ha defensat que “cap independentista” hauria d’estar en contra de treballar per aconseguir un “referèndum” d’independència. Fins ara, Junts i la CUP ha rebutjat de manera explícita buscar un Acord de Claredat i només els comuns hi han donat suport.

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, mirant en la direcció del líder del PSC, Salvador Illa, durant la sessió de control / ACN

El president català ha detallat que en els pròxims dies el Govern encarregarà l’elaboració de mitja dotzena de preguntes sobre com hauria de ser un referèndum acordat amb l’Estat que el consell d’experts liderat per Marc Sanjaume intentarà respondre. Els acadèmics presentaran diferents opcions de resposta per intentar definir el marc legal de la consulta i que serviran de base per a un debat polític i social que s’articularà a través de la taula de partits i de diverses trobades amb les entitats, sindicats i empreses. Finalment també hi podran participar els ciutadans.

La taula de partits es convoca després de les municipals per no interferir amb la campanya electoral, però la resta del procés coincidirà amb els últims mesos de la legislatura de Pedro Sánchez. Amb les eleccions estatals a l’horitzó i el PP trepitjant-li els talons, el debat sobre l’Acord de Claredat pot ser una pedra a la sabata de Sánchez i, de retruc, del PSC, que fa temps que reclamava un diàleg entre catalans. Un cop acabi el triple debat, el consell d’experts elaborarà un nou informe que es presentarà a principis del 2024 i que el Govern vol que serveixi de base per a la proposta de referèndum acordat que portarà a Madrid.