IMATGES | Pengen una pancarta de “Prou Traïdors” al Fossar de les Moreres

El col·lectiu independentista Donec Perficiam ha penjat una pancarta reivindicativa al Fossar de les Moreres on diu “Prou Traïdors”, fent ullets a la frase que hi ha gravada al mateix Fossar. “Al Fossar de les Moreres no s’hi enterra cap traïdor”. Es tracta d’una pancarta dirigida als principals partits independentistes, ja que consideren que no han complert amb el mandat del Primer d’Octubre.

No aniran a la manifestació de l’ANC

El col·lectiu Donec Perficiam ja va anunciar que apostava pels actes del Fossar per la Diada d’aquest diumenge. Tot i així, recordava que l’11 de setembre de l’any passat van assistir a la manifestació de l’Assemblea Nacional Catalana per tal de denunciar els partits que van “trair” el compromís adquirit l’1 d’Octubre del 2017. Aquest any assenyalen que “lluny d’avançar s’ha retrocedit en drets i llibertat” pel que consideren que l’ANC “va un any tard”. “Vivim amb estupor les batalletes dels partits amb representació parlamentària i nosaltres no volem ser partíceps d’aquest joc brut”, assenyalen en un comunicat aquest dimecres.

Pancarta “Prou Traïdors” al Fossar de les Moreres

Actes al Fossar

En aquest marc, l’associació Donec Perficiam assistirà als actes al Fossar de les Moreres per “homenatjar els màrtirs defensors de la pàtria” i continuar treballant per la independència com “únic objectiu innegociable”. En el comunicat l’entitat es defineix com un col·lectiu polític i no una entitat mobilitzadora com ho és l’ANC, però tot i així lamenten que els partits s’hagin “apoderat del sentit primigeni” de la manifestació de la Diada.

“Som conscients que hi anirà molta gent, milers de catalans que de bona fe es manifestaran. Tots ells són independentistes i molts de pedra picada, però l’Assemblea va un any tard”, retreuen. En aquest sentit asseguren que tot i celebrar el canvi de discurs de l’entitat “ara cal que no quedi només en paraules i passin als fets”.