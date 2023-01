El Parlament Europeu allarga tres mesos el comitè sobre Pegasus

El Parlament Europeu ha decidit ampliar durant almenys tres mesos més el comitè que investiga l’ús de programes espia com Pegasus a la Unió Europea. Un dels casos més sonats que segueix la comissió és l’espionatge massiu a l’independentisme català. Les investigacions de la cambra han provocat friccions entre els eurodiputats i el govern espanyol, que ha intentat per tots els mitjans bloquejar el comitè i ha menystingut les seves conclusions preliminars.

La Conferència de Presidents del Parlament Europeu també ha aprovat l’ampliació dels comitès que investiguen la resposta a la Covid-19 i les ingerències estrangeres perquè puguin “completar el seu mandat”, segons ha explicat després la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, al plenari. Si no hi ha objeccions en les pròximes 24 hores, l’ampliació dels tres comitès quedarà ratificada i, si se’n presentés alguna, s’hauria de sotmetre a votació.

La ponent de l’informe del comitè sobre Pegasus de l’Eurocambra, Sophie in ‘t Veld, durant la presentació del document preliminar | ACN (Nazaret Romero)

El comitè té pendent un viatge a Espanya per investigar Pegasus

El comitè que investiga l’ús de Pegasus havia demanat més temps per continuar amb la seva feina. Una de les qüestions que queden pendents és un viatge oficial a Espanya per recollir informació sobre l’espionatge massiu, que encara no s’ha pogut aprovar perquè alguns eurodiputats bloquegen la iniciativa. Després d’un any de feina, els eurodiputats han fet diversos viatges a països com Israel, Hongria o Polònia.

A finals de novembre el comitè va celebrar una sessió dedicada a l’espionatge a l’independentisme en la qual es van viure moments surrealistes. Les envestides dels eurodiputats van descol·locar la directora del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Esperanza Casteleiro, que esperava una compareixença tranquil·la.

Casteleiro no va respondre cap de les preguntes que van formular el comitè i va indignar els eurodiputats, que van acordar enviar les 28 qüestions pendents per escrit directament a les oficines del CNI per intentar obtenir una resposta. Les preguntes eren tan senzilles com saber si el CNI havia espiat tres eurodiputats catalans que formen part de la comissió: Carles Puigdemont, Diana Riba i Jordi Solé.