Òmnium rebutja l’amnistia per als policies de l’1-O

L’amnistia per a les persones encausades arran de l’1 d’octubre és, juntament amb el referèndum, una de les principals demandes dels partits independentistes per facilitar la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol. Una vintena de catedràtics i juristes que coordina l’advocat i exsecretari general del grup de Podem al Congrés, Jaume Asens, ja treballa en l’articulació de la futura Llei d’amnistia, que, segons Sumar, hauria d’afectar totes les parts. El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, considera “una necessitat” negociar aquesta mesura de gràcia, però rebutja la inclusió dels policies processats.

Antich ha considerat que una hipotètica llei d’amnistia no ha d’incloure els policies condemnats per les càrregues policials durant el referèndum de l’1 d’octubre de 2017. “Una amnistia mai pot avalar actes d’Estat que han comportat violacions de drets humans”, ha valorat en una entrevista amb El Periódico. El líder de l’entitat independentista també ha advertit que “amnistia no pot suposar impunitat; la violència ha de quedar fora“.

L’entitat, que l’any 2021 va impulsar una campanya que va culminar amb l’entrega al Congrés dels Diputats de més de 200.000 signatures ciutadanes reclamant una amnistia, compta 4.200 persones com a represaliades, entre víctimes de violència policial, de processos judicials, d’investigacions administratives o d’espionatge.

Laura Borràs

Borràs només és considerada “espiada”

La presidenta de Junts, Laura Borràs, no està inclosa entre les persones beneficiades per la mesura de gràcia que planteja Sumar perquè, segons va justificar Asens en una entrevista a RAC-1, s’està treballant amb la llista de represaliats d’Òmnium Cultural, que inclou més de 4.000 persones entre víctimes de violència policial, de processos judicials, d’investigacions administratives o d’espionatge. I, en aquest sentit, Xavier Antich ha confirmat que el llistat no contempla la condemnada per irregularitats al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes i s’ha limitat a dir que Borràs “és considerada com a espiada” amb el programari ‘Pegasus’.

Una Diada “inclusiva”

Sobre la manifestació independentista de la Diada organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha dit que Òmnium “fa mesos que està treballant” perquè “cap independentista se’n senti exclòs” després d’una edició del 2022 que Antich creu que “no va ser òptima perquè va estar marcada per la lògica de la confrontació”. A diferència de la de l’any passat, ERC ha anunciat que serà present a la marxa tot i que encara no se sap si hi assistirà el president de la Generalitat, Pere Aragonès.