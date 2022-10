Òmnium lamenta que l’1-O s’hagi “malmès” per una “batalla partidista”

Òmnium Cultural ha commemorat aquest dissabte l’1 d’octubre amb una declaració de la seva junta on assenyalen que ara fa cinc anys es va aconseguir “l’acumulació de poder col·lectiu més gran dels darrers 300 anys”. Òmnium creu que això es va aconseguir gràcies a l’estratègia conjunta d’institucions, partits, societat civil organitzada i ciutadania mobilitzada. “No hi ha via democràtica a la independència sense tots ells”, avisa el president de l’entitat, Xavier Antich, que assegura que tot i l’èxit col·lectiu de l’1-O no va ser “suficient” perquè no hi ha una república catalana. “Cinc anys després, la incapacitat per gestionar políticament aquell patrimoni ha generat desànim, frustració i desorientació”, lamenta la junta d’Òmnium.

La junta d’Òmnium / Òmnium

“Calen nous lideratges i sensibilitats”

El poder que es va acumular l’1-O, diuen, ara està “erosionat i malmès” per la “batalla partidista” i la “disputa estèril” que han portat a una “paràlisi institucional i de bloqueig polític”. Òmnium urgeix a sortir d’aquest “cicle de frustració” perquè sinó s’està corrent el risc de “regalar a l’Estat la nostra victòria més important”. En aquest sentit, Òmnium ha decidit actuar i contribuir a obrir un nou cicle polític. “Això també exigeix nous lideratges, perquè calen noves mirades i noves sensibilitats, i ens ho hem aplicat”, assenyala la junta de l’entitat.

“Ni la República arribarà demà, ni el dret d’autodeterminació el regalarà l’Estat. Prou de falses expectatives i prou de renúncies. Principi de realitat i determinació”, reblen al comunicat, que urgeix a “desbloquejar la paràlisi” i “impulsar un nou espai de discussió constructiva”. “Això no serà possible en les actuals circumstàncies. És imperatiu capgirar-les. I això reclama generositat de tothom”, adverteixen.

Tornar a bastir una estratègia compartida

Segons Òmnium la ciutadania organitzada pot tornar a bastir una estratègia compartida com la del 2017. “Ha arribat el moment en què els partits polítics demostrin si la volen tornar a fer possible”, assenyalen abans d’afegir que la lluita per la llibertat de Catalunya és una lluita “global”. “No tenim cap més alternativa que viure en una República catalana justa i lliure”, conclouen.