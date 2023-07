L’oferta d’indult del PSOE a Puigdemont reapareix i incendia la campanya del 23-J

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha recordat aquest matí en una entrevista a RAC1 que el PSOE li va oferir pactar un indult a canvi que tornés de Waterloo, s’entregués i passes un breu període a la presó, i que ell s’hi va negar categòricament. Una afirmació que ha reaparegut a escasses hores de què arrenqui oficialment la campanya de les eleccions del 23 de juliol i ha causat un sotrac gran al taulell electoral. Els socialistes han corregut a desmentir les declaracions de Puigdemont i han afirmat amb contundència que la credibilitat del president exiliat “se’n van anar amb ell al maleter”, fent referència a com fa marxar de Catalunya després del referèndum de l’1-O.

Les paraules de Puigdemont han caigut com un gerro d’aigua freda entre les files socialistes, ja que el context actual no és el mateix que quan el president a l’exili va explicar-ho per primera vegada, el 30 d’octubre de l’any passat. De la mateixa manera que ho ha reiterat avui, Puigdemont explica que ha rebut visites de membres del PSOE per proposar-li “solucions felices” diverses vegades. Unes “solucions” que nega voler acceptar, ni ara ni mai.

Per tal d’intentar rebaixar la tensió que ocasionen les declaracions, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha “desmentit rotundament” aquestes afirmacions i s’ha mostrat sorpresa que Puigdemont les repeteixi ara com ara: “Sorprèn aquesta alineació de Puigdemont i del PP en aquesta estratègia de generar mentides i boles”, etziba. “Puigdemont va fugir de la justícia amb un govern del PP”, diu la ministra, “però avui en dia la llei i la Constitució es compleixen” i “els que estan obligats a respondre davant de la justícia ho fan”, conclou després de recordar que la sentència del TGUE li ha retirat la immunitat.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, atenent els mitjans de comunicació / ACN

La reacció dels populars

De la mateixa manera que les declaracions de Puigdemont han causat estralls entre els socialistes, des del PP les han aprofitat per obrir un nou fil argumental durant la campanya. La secretària general dels populars, Cuca Gamarra, denuncia que Puigdemont ha revelat un “pacte ocult” dels socialistes i acusa Pedro Sánchez d’amagar a la ciutadania la situació. “No és a això a què es va comprometre Sánchez amb els espanyols. És aquesta la manera que tenia de portar-lo a Espanya?”, pregunta Gamarra. En aquest sentit, la secretaria general del PP ha anat més enllà i acusa l’actual president espanyol de tenir un “programa ocult” per mantenir-se a la Moncloa i “reeditar el govern Frankenstein” per al qual “està disposat a indultar Puigdemont”.