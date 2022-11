Mor el pare de Jordi Sánchez

Pere Sánchez Viu, pare de l’exsecretari general de Junts per Catalunya i expresident de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez ha mort aquest dijous, tal com ha confirmat l’assemblea territorial de Gràcia al seu compte de Twitter. L’ANC de Gràcia s’ha acomiadat de Sánchez Viu, qui era membre de l’entitat, amb un missatge en què també ha recordat el seu “compromís” amb els represaliats polítics. Durant els anys que Jordi Sánchez va estar a la presó, el seu pare va assistir cada dilluns al vespre a les manifestacions que es convocaven a la plaça de la Vila de Gràcia en què demanaven la llibertat dels presos polítics catalans, entre els quals, el seu fill. De fet, Sánchez Viure, que assistia a l’acte amb la seva dona, la Núria, se situava a primera fila i era una de les persones que aguantava la pancarta durant tota la concentració.

😔Avui és un dia trist

Ens ha deixat en Pere Sànchez Viu, pare del nostre company Jordi Sànchez

🎗️Hem compartit tots els dilluns durant 5 anys a la plaça de la Vila de Gràcia el seu compromís amb les persones represaliades polítiques

💛Tot l'escalf a la Núria, en Jordi i família pic.twitter.com/DsSfEiBQ4I — ANC Gràcia (@GraciaxINDP) November 24, 2022

En la seva piulada, l’ANC de Gràcia també ha dedicat unes paraules a la família: “Tot l’escalf a la Núria, en Jordi i família”.

El ferm compromís de Sánchez Viu

Pere Sánchez Viu era una persona molt apreciada al barri. Durant les manifestacions, on també es demanava la llibertat del seu fill, va demostrar el seu compromís a favor dels represaliats polítics. No faltava cap dilluns i, quan s’acabaven les concentracions, moltes persones s’aproximaven a ell per donar-li ànims, abraçar-lo o donar-li les “gràcies” perquè els fes arribar al Jordi Sánchez. Després de tots els dilluns que van compartir, la sectorial de l’entitat a Gràcia ha remarcat que “avui és un dia trist” per la pèrdua de Sánchez Viu.

El meu condol a en @jordisanchezp i la seva família per la trista pèrdua. Que descansi en pau, i que el seu record perduri entre tots els qui el van estimar. Gràcies també pel seu compromís i fidelitat. https://t.co/U6MaChx4lj — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 24, 2022

Puigdemont li agraeix “el compromís i la fidelitat”

El president a l’exili, Carles Puigdemont, també ha piulat un missatge a Twitter per transmetre el seu condol a l’exsecretari general de Junts i a tota la família de Sánchez Viu. En el text, Puigdemont agraeix al pare de Jordi Sánchez “el seu compromís i fidelitat”.