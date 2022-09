Montilla proposa reformar l’organització territorial de l’Estat

L’expresident de la Generalitat José Montilla ha demanat que la Diada de l’Onze de Setembre sigui “una festa inclusiva” que tingui en compte tots els ciutadans de Catalunya, “siguin quines siguin les seves opinions i les seves afinitats polítiques”. Ho ha dit en el seu missatge institucional de la Diada com a expresident, en el qual també ha assegurat que veu en aquesta jornada l’oportunitat de “retrobar la serenitat en la legítima confrontació política” i on “els símbols nacionals ens representin a tots i totes”.

Millorar l’autogovern de Catalunya

En el comunicat, l’expresident no només fa referència a la Diada, sinó que també ha proposat millorar l’autogovern català “qualitativament” per disposar de “millors instruments” per afrontar crisis com la guerra a Ucraïna. Tot i que celebra la millora en la relació entre Catalunya i Espanya, Montilla també assenyala que queda “molt camí per recórrer”. Remarca la necessitat de “trobar el camí per assolir un nivell d’autogovern que resulti confortable per a tots, un camí que hauria d’obrir les portes a les reformes necessàries en l’organització territorial d’Espanya amb una visió respectuosa de la seva pluralitat”.

Una moment de la reunió de la taula de diàleg / Govern

En aquesta mateixa línia, l’expresident del PSC posa el focus en la importància de la negociació entre Generalitat i Moncloa com a eina per “posar en marxa un diàleg de llarga volada”, tot i trobar-se en un context “complicat” per la “divisió” dins l’independentisme i la “incapacitat” de la dreta espanyola per “entendre la naturalesa dels problemes” de Catalunya.

“Aliança” amb Espanya i Europa davant la guerra a Ucraïna

Pel que fa a la crisi econòmica i energètica a causa de la guerra d’Ucraïna, Montilla recorda que aquest és un altre repte que “altera l’agenda política” catalana i que Catalunya no pot ser-ne “aliè”.

Per fer front a les conseqüències d’aquesta crisi, el socialista demana que el govern català treballi “en aliança” amb el govern espanyol i les institucions europees. “Tenim al davant un horitzó de dificultats econòmiques més dures del que havíem previst fa un any; necessitem més concertació i aliances i menys confrontació política i institucional”, assegura Montilla.