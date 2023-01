La Moncloa utilitza els xiulets a Junqueras per furgar en la divisió independentista

La Moncloa vol aprofitar l’escridassada a Oriol Junqueras durant la protesta contra la cimera hispanofrancesa per furgar en la divisió de l’independentisme i per reforçar el mantra que el Procés s’ha acabat. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, considera que l’esbroncada al líder d’ERC, que ell mateix ha minimitzat, és una prova més de la “divisió indiscutible” dels partits independentistes. La socialista catalana ha defensat que el conflicte polític a Catalunya ha “perdut força” gràcies a l’aposta pel diàleg del govern espanyol.

“Les enquestes evidencien una baixada molt substancial d’aquells que continuen defensant el procés independentista i la unilateralitat, i això és el que es va veure ahir a Barcelona”, ha subratllat Sánchez en una entrevista a Catalunya Ràdio. “No és que ho diguem els membres del govern espanyol que el procés independentista ha acabat, és que ho diuen els líders independentistes”. El govern espanyol insisteix que la protesta va ser residual i que el “més important” és que la cimera va ser un èxit i que es va poder fer a Barcelona sense incidents.

Iceta critica Aragonès per marxar abans d’hora de la cimera

El ministre de Cultura, Miquel Iceta, també ha assegurat que la manifestació d’aquest dijous dona la “mesura exacta” de la situació actual de l’independentisme. “Estan més dèbils que mai i més enfrontats que mai”, ha afirmat en una entrevista a Onda Cero. “Si el que volien era donar un cop d’efecte, la veritat és que es van equivocar i es van fer un tret al peu”. Iceta ha retret al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que marxés abans d’hora de la recepció oficial de la cimera i ha criticat que no fes “com Pujol, Maragall i Montilla” i lluités per tenir un paper més actiu en les reunions bilaterals.

El ministre de Cultura, Miquel Iceta / Jordi Borràs

El dirigent socialista ha explicat que la taula de diàleg no s’ha acabat, però ha reconegut que ara “no hi ha acords significatius” per discutir. “En part té a veure amb el fet que la part independentista vol arribar a un acord sobre una qüestió en la qual no hi ha acord, que és el referèndum”, ha afegit i ha insistit que “és impossible i no se celebrarà”.

Iceta, igual que Sánchez, ha negat que hi hagués un pacte amb Aragonès perquè el president de la Generalitat marxés de la recepció abans que sonessin els himnes. “Jo hauria fet com el president Pujol, Maragall o Montilla, intentar colar-se a la reunió i quedar-s’hi”, perquè “per a Barcelona, els catalans, tenir un paper i presència a la política exterior i europea és importantíssim, i per tant un no menysprea aquest tipus d’esdeveniments”.