La Moncloa descarta una negociació amb Catalunya: “No hi haurà referèndum”

La Moncloa ha tancat de nou la porta a una negociació amb Catalunya. “No hi haurà referèndum d’autodeterminació a Catalunya”, ha insistit aquest dimecres la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. En una atenció als mitjans, la dirigent socialista ha avançat que el govern espanyol no acceptarà cap proposta que surti de l’Acord de Claredat que planteja el president de la Generalitat, Pere Aragonès, si això vol dir negociar un referèndum. “Està en contra de la Constitució”, ha dit Montero.

Aragonès va anunciar dimarts la convocatòria d’una taula de partits per a després de les eleccions municipals per tal de posar fil a l’agulla a l’Acord de Claredat i recollir les propostes de totes les formacions sobre com afrontar el conflicte polític que enfronta Catalunya amb Espanya. La iniciativa del president ha estat rebuda amb força reticències al Parlament i la majoria de partits han acusat Aragonès de voler desviar l’atenció abans del 28-M. La ministra d’Hisenda ha dit que el Govern “sap perfectament” l’opinió de la Moncloa sobre un referèndum pactat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant un consell executiu / ACN

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, també ha aprofitat una conversa amb la premsa per carregar contra el full de ruta que ha proposat Aragonès. “Aquest tipus de propostes que porten al pitjor passat del conflicte, la divisió, el fraccionament i la tensió de la societat, per descomptat que no són el futur de Catalunya”, ha etzibat. Bolaños ha vinculat l’anunci de la taula de partits i de la posada en marxa de l’Acord de Claredat amb les eleccions municipals i ha dit amb to burlesc que respecta “totes les propostes de les formacions polítiques per molt poc realistes i útils que em semblin”.

El govern espanyol posa la Constitució com a límit de la negociació

“No té cap mena de base i, per tant, sempre hem dit que qualsevol mesura, acord o qüestió que es plantegi des del govern de Catalunya ha de seguir fidelment els elements constitucionals”, ha repetit. La número dos del PSOE considera que la “política està per donar solucions útils a la gent i no per estar en qüestions que es coneix perfectament que estan fora de la legalitat i que pretenen distreure l’atenció d’allò a què ens hem de dedicar”.

El govern de Pedro Sánchez, tant per convicció com per la pressió electoral del PP, sempre s’ha mostrat contrari a un referèndum pactat i en els últims mesos s’ha esforçat molt per fer-ho evident. Després de la derogació del delicte de sedició i la modificació del de malversació gràcies a les converses de la taula de diàleg, el PSOE considera que ja ha fet prou concessions a Catalunya. En canvi, els republicans confien poder pressionar els socialistes quan previsiblement tornin a necessitar els seus vots després de les eleccions estatals de finals d’any.