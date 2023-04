Missatge de Ponsatí a Llarena: “Hauria de fer un curset de dret europeu”

L’eurodiputada de Junts per Catalunya i exiliada a Brusel·les, Clara Ponsatí, ha enviat un missatge clar al jutge del Tribunal Suprem que porta la seva instrucció, Pablo Llarena, davant la negativa de l’exconsellera de presentar-se al Tribunal Suprem. “El magistrat Pablo Llarena està obligat a suspendre el procediment d’ella fins que el Parlament Europeu hagi tramitat la demanda de protecció de la seva immunitat”, ha dit Ponsatí en un comunicat.

Ponsatí desafia Llarena i marxa a Brusel·les / ACN

Exigeix suspendre el procediment

De fet, Ponsatí ha recordat en el mateix escrit que, “d’acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (assumptes acumulats C-200/07 i C-201/07, Marra), cal que suspengui el procediment judicial i deixi sense efecte la citació d’aquest dilluns per prendre-li declaració”. Així mateix, l’eurodiputada de Junts exigeix a Llarena que renunciï a la citació d’aquest dilluns, tot i que el mateix jutge ha donat cinc dies a Ponsatí perquè argumenti la seva no declaració. Ponsatí ho argumenta citant el principi de cooperació lleial amb les institucions comunitàries.

Comunicat de premsa sobre la citació del jutge Llarena. pic.twitter.com/3Jeb8Z3caF — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) April 24, 2023

“Llarena té una obsessió per parlar de mi”

A més, l’eurodiputada considera que la causa ja “hauria d’estar suspesa en atenció a la immunitat parlamentària que gaudeix com a eurodiputada”. Així mateix, en declaracions des del Parlament Europeu, Ponsatí ha afirmat que està “mantenint la dignitat” del Parlament Europeu en no anar a declarar al Tribunal Suprem. A més, ha dit que ha decidit no comparèixer davant Llarena perquè té “coses a fer” al Parlament Europeu. “Llarena té una obsessió per parlar amb mi que jo no comparteixo. És per això que no hi he anat”, ha assegurat, tot subratllant que “l’obsessió” per portar-la a Madrid a “declarar per la força” entra en “conflicte” amb el dret europeu.

“Haurien de fer un curset de dret europeu. Els nivells d’autarquia jurídica són alarmants”, ha dit.