Metsola evita respondre a Puigdemont però admet que estudia l’informe de la JEC

La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, no ha donat les explicacions que el president a l’exili, Carles Puigdemont, li ha exigit sobre les seves declaracions en què assegurava que li retiraria la credencial de diputat. Aquest dimarts, després de les informacions publicades a El Mundo, Metsola ha afirmat que encara no ha pres cap decisió sobre què cal fer amb les actes dels eurodiputats catalans als quals no se’ls han pogut validar les credencials perquè, diu, encara està estudiant l’informe de la Junta Electoral Central (JEC).

“Ni formal, ni informal”, encara no hi ha decisió

Segons el que ha publicat el diari aquest mateix dimarts, els serveis jurídics de l’Eurocambra s’estarien preparant per retirar l’acte als eurodiputats de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, i a l’eurodiputat d’ERC, Jordi Solé, en línia amb allò que defensa la JEC. De fet, El Mundo concreta que, en la seva visita a Barcelona, la presidenta del Parlament Europeu hauria dinat amb diversos dirigents polítics del Partit Popular (PP), entre els quals el president de la formació, Alberto Núñez; i les patronals empresarials catalanes. En aquesta trobada, la dirigent hauria fet aquestes afirmacions i Puigdemont ha tornat a carregar contra ella per reclamar-li explicacions.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín / Junts

Preguntada per una periodista de l’agència EFE sobre la notícia publicada per El Mundo, Metsola ha insistit aquest dimarts que l’Eurocambra no ha pres cap decisió, “ni formal ni informal”, en relació amb aquesta qüestió i que, per tal de marcar el seu posicionament, esperarà la resolució d’un informe intern. La dirigent ha insistit que els serveis jurídics de l’Eurocambra encara estan analitzant el cas a partir de la informació que va rebre de la JEC.

La JEC diu que Puigdemont no és diputat

Fa unes tres setmanes, la JEC responia la consulta de la presidenta de l’Eurocambra sobre per què Puigdemont, Ponsatí, Comín i Solé no tenen les credencials com a eurodiputats. La Junta electoral concretava que no tenien l’acta perquè no havien jurat la Constitució espanyola a Madrid, un pas necessari per a la JEC per poder rebre l’acreditació.