El matís de Junqueras a Puigdemont: l’indult es concedeix, “no s’accepta”

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, també ha volgut donar la seva opinió després de les declaracions de Carles Puigdemont en una entrevista aquest dijous al matí. El republicà s’ha volgut mostrar molt solidari amb la situació que viu el president a l’exili, però ha matisat que els indults es concedeixen o no, però no es pot decidir si s’accepta o no. “No tens l’opció de no acceptar”, afirma Junqueras en una roda de premsa aquest dijous al matí. Tot i aquest matís, el líder republicà també s’ha volgut reafirmar en el seu compromís i suport amb els líders independentistes exiliats a Bèlgica des del 2017.

Junqueras també ha volgut respondre una de les afirmacions que ha fet el president a l’exili en la qual assegura que fa més d’un any que no manté cap mena de contacte amb Junqueras. En resposta, el líder republicà no ho ha desmentit i li ha volgut traslladar la seva “absoluta disponibilitat” per parlar quan ho considerin, i ha volgut remarcar que si no s’han pogut veure i reunir quan ha viatjat fins a Brussel·les per trobar-se amb els eurodiputats ha estat “per qüestions d’agenda” i no personals.

Carles Puigdemont, just després de conèixer les dues sentències que desestimen la petició de l’exili de mantenir la immunitat/Europa Press /

En la qüestió on no s’ha volgut mullar Junqueras ha estat sobre les declaracions de l’eurodiputada Clara Ponsatí en les quals criticava les estratègies d’ERC per negociar amb Espanya després del referèndum de l’1-O. “Som aquí per a reiterar la nostra solidaritat amb tothom. Tant de bo tots optessin pel mateix camí”, comenta el líder republicà, que afegeix que no “té per costum” entrar a valorar les opinions de l’altra gent.

La sacsejada de Puigdemont

Les declaracions del president a l’exili d’aquest matí han sacsejat de valent el taulell electoral poques hores abans que comenci oficialment la campanya del 23-J. Puigdemont ha afirmat una altra vegada que el PSOE li va oferir un indult a canvi d’entregar-se i passar un temps ingressat a presó, una proposta que va rebutjar. Tot i que el president exiliat ho assegura fermament, des de la Moncloa han corregut a desmentir-ho i consideren que Puigdemont ha perdut tota la credibilitat que tenia.