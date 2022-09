Mas: “Quan era president, la meva posició era no anar a la manifestació”

L’expresident de la Generalitat Artur Mas afirma que quan era president del Govern la seva posició era no anar a la manifestació de la Diada de l’Onze de Setembre. “S’ha de preservar el màxim sentit de la institució i de la presidència de la Generalitat. Ets el president de tots, no només d’aquells que hi ha allà”, afirma Artur Mas sobre la no presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la manifestació de l’ANC.

Una imatge de la Via Laietana durant la manifestació de la Diadaal seu pas per la Prefectura del CNP/Jordi Borràs

No creu que s’hagi convocat contra una part de l’independentisme

Tot i això, Mas matisa que no creu que la manifestació s’hagi convocat contra una part de l’independentisme i afirma que no sempre “t’has de sentir còmode en una manifestació”. Tot i això, l’expresident no entén el motiu pel qual l’ANC fa un discurs “tan radical” contra els partits independentistes. “Al final, no és una bona teoria de cara l’objectiu”, reflexiona Mas.

Sobre el moment actual de l’independentisme, creu que s’està en una deriva de “desnortament” i d’enfrontament entre forces independentistes. “Només es discuteix el camí i els lideratges”, diu l’expresident que creu que l’independentisme està en un baralla constant.

En contra d’abandonar el Govern

Respecte a la possibilitat que Junts abandoni el Govern de la Generalitat, Mas s’ha mostrat molt reticent. “No hi estic gens d’acord”, afirma l’expresident, tot i que respecte que hi pugui haver un debat intern. “Entenc que la posició de Junts sigui exigent, ja que hi ha coses del pacte d’investidura que no s’estan complint”, reflexiona l’exlíder de Convergència Democràtica. “Si els dos partits independentistes trenquen, qui es creurà que la independència va en serio? Tindria unes greus conseqüències”, afirma Mas.

El secretari General de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ja va avisar la setmana passada que és una possibilitat que els seu partit surti del Govern. Amb això, demana reconduir les relacions entre els dos partits i que els republicans compleixin tres punts de l’acord del pacte d’investidura que, a parer seu, no s’estan complint.