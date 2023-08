Marta Rovira: “Ningú pot donar per descomptats els vots d’ERC”

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha tornat a pressionar Pedro Sánchez perquè es posi les piles i comenci a “escoltar i moure fitxa” per atendre les reivindicacions de l’independentisme després de les eleccions espanyoles. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Rovira ha advertit al PSOE que s’equivocarà si dona per fet que només haurà de negociar amb Junts per assegurar-se la investidura. “Ningú pot donar per descomptats els vots d’ERC”, ha dit. “No són set vots, sinó catorze”, ha insistit. La dirigent republicana també ha volgut sumar EH Bildu i BNG a un bloc independentista estatal per collar Sánchez.

Els republicans, que després dels resultats del 23-J han quedat en un segon pla pel nou paper decisiu de Junts, intenten recuperar la iniciativa per intentar imposar la seva visió més possibilista en les negociacions amb el president espanyol. Rovira ha defensat que en les negociacions de la investidura de Sánchez cal apostar per la represa del diàleg entre governs per “avançar cap al referèndum i l’amnistia”, però també “parlar del dia a dia que afecta societat catalana”, que es concreta en dues demanades molt concretes: el traspàs de Rodalies i la fi del dèficit fiscal. “Ara és Sánchez qui ha d’escolta i moure fitxa”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès; el líder d’ERC, Oriol Junqueras; i la secretària general del partit a la pantalla, Marta Rovira / ACN

Rovira assegura que a les negociacions amb el PSOE “no es parteix de zero”, que hi ha una “feina feta” durant la passada legislatura que ha de ser la base dels futurs acords. “Considerem vigent l’acord signat amb el PSOE abans de començar l’anterior legislatura, que creava una taula de diàleg en la qual es podia parlar de tot més enllà dels límits constitucionals”. La secretària general d’ERC considera que no s’ha donat prou valor a la taula de diàleg, ja que per “primera vegada” un govern espanyol s’ha assegut a negociar amb la Generalitat per “resoldre el conflicte polític a Catalunya”. Rovira ha defensat que els indults i la reforma del Codi Penal també semblaven “impossibles” al principi de la legislatura passada.

Negociacions amb Junts per fer un front comú

L’empat tècnic entre ERC i Junts a les eleccions del 23-J ha deixat els dos partits en una situació complicada, ja que fins ara els resultats electorals s’havien interpretat com un aval a l’estratègia de cada partit. Després de les eleccions espanyoles, els republicans entenen que el votant independentista demana un “acord estratègic” entre els dos partits i Rovira ha confirmat que s’han produït els primers contactes en els quals s’ha constatat les diferències entre ERC i Junts. “S’haurà de parlar molt i fer moltes reunions per aclarir conceptes i posar-nos d’acord”, ha advertit.

La dirigent republicana ha demanat “discreció” perquè les dues formacions puguin acostar postures i ha reclamat amplitud de mires. “No pot ser un acord tàctic ni conjuntural”, ha recordat. Rovira ha avisat que hi haurà “conseqüències nefastes” si ERC i Junts no són capaços de fer el front comú del qual tant s’ha parlat les últimes setmanes, però que, a l’hora de la veritat, han estat incapaços de bastir.