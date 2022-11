Un miler de persones reclama la llibertat de Pablo Hasél a Lleida

Un miler de persones –700 segons la Guàrdia Urbana– es van manifestar dissabte a la tarda a Lleida per reclamar la llibertat de Pablo Hasél i l‘absolució de les onze persones encausades pels aldarulls a la subdelegació del govern espanyol de la ciutat per la detenció de Carles Puigdemont el març del 2018. Sota el lema “Tombem les lleis repressives. Unitat, organització i lluita” i “Si manifestar-se és delicte, som culpables”, la marxa ha sortit de la plaça Víctor Siurana i ha finalitzat davant la mateixa subdelegació, custodiada per un ampli dispositiu policial.

Familiars dels encausats han llegit un manifest i després alguns dels participants han llançat ous contra la façana de l’edifici. La protesta ha tingut lloc quatre dies abans que l’Audiència de Lleida jutgi els 11 encausats per les protestes, que s’enfronten a més de cinc anys de presó. La Plataforma Antirepressiva de Ponent reclama l’absolució de tots els encausats i denuncia que l’estat espanyol els utilitza de “caps de turc” per desmobilitzar els moviments socials de base. Unes 500 persones han començat la marxa, però a poc a poc s’hi ha anat sumant gent fins a arribar al miler, segons l’organització.

Els manifestants han anat fins a la subdelegació del govern per reclamar l’absolució d’11 encausats / ACN

La fiscalia demana 58 anys de presó

Els 11 encausats, entre els qui hi ha el raper empresonat Pablo Hásel, seran jutjats el 23 i 24 de novembre. Les acusacions de la fiscalia sumen 58 anys de presó. Cadascun dels acusats s’enfronta a penes de més de cinc anys de presó. La fiscalia demana tres anys per desordres públics, nou mesos més per lesions i 1,5 anys per atemptat contra agents de l’autoritat. En el cas de Hasél, li demana mig any més de presó per l’agreujant de reincidència. Així mateix, demanen multes de gairebé 40.000 euros pels delictes de danys i lesions.

Segons l’escrit del fiscal, els 11 encausats, amb l’ajuda de persones que no han pogut ser identificades, van empènyer els agents de policia que protegien el cordó de seguretat al voltant de la subdelegació del govern espanyol a Lleida per intentar entrar a l’edifici.