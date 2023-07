Manifestació “campal” contra els Borbons

Manifestació doble avui contra els borbons a Caldes de Malavella aprofitant la cerimònia de lliurament de premis de la fundació princesa de Girona. La convocatòria de la coordinadora antiborbònica de les comarques gironines ha aplegat centenars de persones que s’han dirigit cap a l’hotel ressort on se celebrava el lliurament de guardons per part de la família reial espanyola.

Ara bé la manifestació ha tingut dues columnes, tot i que de manera improvisada. Per una banda, un bon gruix dels participants s’ha dirigit per la carretera fins que s’han trobat amb el cordó dels Mossos d’Esquadra que ha impedit que arribessin fins a les portes de l’hotel on es feia l’acte de premis. Però una altra columna de poc més d’un centenar de persones s’ha dirigit camp a través i a través dels boscos per arribar per la part de darrere de l’hotel ressort i així intentar boicotejar l’acte. Després de pràcticament una hora caminant per boscos i camps, que s’ha guanyat el nom de manifestació campal, s’ha arribat fins a l’autovia A-2.

Els manifestants aturats a la benzinera / Quico Sallés

Ha estat en aquest moment quan tres manifestants han intentat travessar la via deixant al marge dret a un destacament de la Brimo que feia els controls a la rotonda. Però un dels activistes ha estat immediatament aturat per un agent de paisà que l’ha identificat, però que no l’ha detingut. A continuació, han començat a arribar més dispositius de la brigada mòbil dels Mossos d’Esquadra, la unitat d’elit antiavalots de la policia de la Generalitat, que han intentat assegurar la zona. Així han desplaçat part dels integrants de la columna fins a arribar a una benzinera on han quedat retinguts i amb el pas tallat, el que els ha obligat a girar cua pel bosc o a esperar que de nou s’obrís la carretera i hi anessin acompanyats per la policia. Després d’una hora, els activistes que havien intentat travessar l’autovia han fet un nou intent, però tampoc se n’han acabat sortint, ja que ha estat en aquest moment quan la policia ha hagut de mobilitzar-se per evitar un atropellament d’alguns dels manifestants que travessaven o circulaven per l’A2 a peu.