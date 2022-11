L’ANC exigeix una comissió internacional independent pel cas Pegasus

L’Assembla Nacional Catalana exigeix una comissió internacional independent pel cas Pegasus després de les conclusions preliminars del Parlament Europeu, les quals assenyalava l’Estat espanyol com a màxim responsable del Catalangate. A més, demana als partits independentistes que suspenguin tota “col·laboració” amb el govern espanyol i els partits que l’integren.

L’entitat independentista constata que l’informe valida la investigació de Citizen Lab sobre el Catalangate i demana mesures “contundents” a la Comissió Europea. També constata com l’informe confirma 65 “atacs a líders independentistes catalans, dels quals només n’admetia 18”. A més, subratllen que suposa una vulneració de l’article 18 de la Constitució espanyola, que protegeix al dret a l’intimitat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el primer ple del Parlament després de la ruptura amb Junts, amb els consellers del nou Govern a la primera fila de l’hemicicle / Francesc Xavier Subias Salvó (Parlament de Catalunya)

Paluzie i Jordi Sànchez, afectats

L’ANC també recorda que s’ha vista afectada per aquest cas, així com dos expresidents com són Elisenda Paluzie i Jordi Sànchez, així com altres membres de l’organització independentista. També constaten com va posar una querella per aquest cas, que va ser admesa a tràmit a finals de juliol pel jutjat d’instrucció número 23 de Barcelona. L’Assemblea havia demanat la recusació del jutge que la va admetre, Jaime Conejo Heredia, pel seu biaix polític acreditat per “publicacions antiindependentistes” a les seves xarxes socials i per la seva vinculació a l’exèrcit espanyol, però abans que es resolgués la recusació, aquest jutge, que era suplent, ha estat substituït per una nova jutgessa titular, Ma Àngels Falip Ibarz, i s’ha retirat la recusació.

Se suma a la petició de Torra i Paluzie

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, també ha expressat que l’Assemblea Nacional Catalana se suma a la petició recent d’algunes personalitats, entre les quals hi havia víctimes com el president Quim Torra, i l’expresidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie.