Junts deixa en l’aire l’assistència a la taula de partits d’Aragonès

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha deixat en l’aire l’assistència de la formació a la taula de partits que ha convocat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per a després de les eleccions municipals per debatre l’acord de claredat. “Ja veurem què farem”, ha dit Turull en una entrevista a TV3. D’aquesta manera, Junts se suma al PSC i també recula després d’haver dit en un primer moment que aniria a la taula de partits. Turull ha recordat a Aragonès que la seva proposa “no té l’aval del Parlament”.

El dirigent de Junts ha insistit que l’aposta del seu partit és refer la unitat a dins de l’independentisme —una de les condicions que va posar a principis d’abril per assistir a la taula de partits— i ha retret al president de la Generalitat que vulgui negociar amb els partits contraris a la secessió. “El que no pot ser és que hi hagi més complicitat en fer contents els qui estan en contra la independència”, ha lamentat. “Aquest acord no el veiem de cap manera”.

El secretari general de JxCat, Jordi Turull, en una atenció als mitjans a la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Data de publicació: diumenge 18 de desembre del 2022, 14:28 Localització: Vilafranca del Penedès Autor: Redacció

Crítiques al Govern per la gestió de la sequera

Turull també ha carregat contra el Govern per la “incompetència” que ha demostrat en la gestió de la sequera. Aquest dimarts el Parlament comença a tramitar la proposició de llei de Junts, que es podria votar dijous, i les negociacions a tres bandes amb ERC i el PSC fan pensar que es podria arribar a un acord ampli. Turull confia que podran trobar un punt d’entesa amb els altres dos grans partits, però ha advertit que no “diluiran” el text només per poder dir que han aconseguit més vots.

Pel secretari general de Junts, les línies vermelles són un pla d’execució d’inversions per millorar la xarxa d’abastament d’aigua i ajudes per a la pagesia. Turull s’ha mostrat obert a parlar del règim sancionador, però ha recordat que la sequera i la gestió de l’aigua no se solucionen amb multes. “No pot ser que les sancions encallin les negociacions”, ha dit. De fet, les discrepàncies sobre les sancions són el que van fer descarrilar la cimera de l’aigua convocada pel Govern fa unes setmanes.