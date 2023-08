Junts i ERC alerten el PSOE que ara comença la veritable negociació

Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han arribat a un acord amb el PSOE per votar a favor la socialista Francina Armengol, expresidenta del Govern Balear, com a nova presidenta del Congrés i han permès que fos escollida en primera volta per majoria absoluta, amb els 178 vots de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG. Tanmateix, les dues formacions han circumscrit aquests dos d’acord paral·lels amb els socialistes a la constitució de la Mesa de la cambra baixa i els han deslligat de la investidura. De fet, les dues formacions independentistes ja han advertit al PSOE que la negociació per permetre que Pedro Sánchez segueixi a la Moncloa serà dura, amb l’autodeterminació i l’amnistia sobre la taula.

Tant els juntaires com els republicans han volgut deixar constància en els seus anuncis que una cosa és la negociació per la Mesa i una altra cosa és una eventual investidura del líder del PSOE, que serà el segon assalt de les negociacions entre independentistes i socialistes. En aquest sentit, Junts ha deixat clar en el comunicat que l’acord “no té res a veure amb la negociació sobre la investidura” i Carles Puigdemont ja ha avisat el PSOE que l’amnistia i l’autodeterminació són claus per a la investidura perquè les exigències de la formació són “allà on eren l’endemà de les eleccions”.

Per la seva banda, el diputat d’ERC Gabriel Rufián ha afirmat en la roda de premsa per anunciar el pacte assolit amb el POSE que les tres condicions negociades eren “imprescindibles” per votar a favor de la presidència de Mesa del Congrés proposada pels socialistes, i ha remarcat que la negociació per la investidura “és un altre procés i una altra negociació” que, segons ha dit, preveu que sigui “dura”.

Los diputados de Junts llegando al Congreso / Alberto Ortega – Europa Press

Plantejaments diferents

Els comunicats que han difós ERC i Junts per fer públic l’acord paral·lel amb el PSOE constaten que hi ha similituds, com l’ús del català i de la resta de llengües oficials al Congrés “amb plena normalitat” i la reactivació de la comissió d’investigació sobre les clavegueres de l’estat i el cas Pegasus, però també evidencien que hi ha diferències en els seus plantejaments. Junts ha volgut subratllar més que una cosa és negociar per la Mesa i una altra la investidura, per això ha vinculat els quatre acords assolits amb el PSOE a aspectes que només tenen a veure amb l’activitat parlamentària. De fet, l’acord evita fer qualsevol referència ni a l’autodeterminació ni a l’amnistia, de manera que les situa com una negociació totalment a part: una manera de dir que Mesa i investidura no van lligades.

Esquerra Republicana, per la seva banda, ha inclòs temes més vinculats a l’activitat legislativa i que s’hauran d’acabar de tancar en les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez. Aquest és el cas del tercer punt del pacte assolit pels republicans: “L’Estat es compromet “amb la fi de la repressió” relacionada amb l’1-O contra l’independentisme per “les vies legals necessàries”. De fet, Rufián també hi ha fet al·lusió durant la seva compareixença i ha dit que és “la millor manera de començar de zero és netejar el tauler i, sobretot, per a aquells que l’únic que han fet és deixar que la gent voti”.

Gabriel Rufián, diputat d’ERC al Congrés dels Diputats, en una atenció als mitjans prèvia al ple de Constitució de les Corts Generals, a Madrid / ACN – Javier Barbancho

Més diferències

Altres aspectes que separen els comunicats de les dues formacions són els acords aconseguits per Junts sobre el català a Europa i la investigació del 17-A. Junts ha arrencat el compromís per al reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea, que aquest mateix matí ha estat sol·licitat pel ministre d’Afers Exteriors en funcions, José Manuel Albares. “És la primera vegada que el Regne d’Espanya presenta aquesta sol·licitud”, destaca la formació de Laura Borràs i Jordi Turull.

També s’ha acordat la creació d’una comissió d’investigació sobre els atemptats del 17 d’agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils –una demanda que també s’ha fet precisament avui en una protesta amb motiu del sisè aniversari de l’atac– per arribar “fins al final” del cas, perquè “hi ha molts interrogants a resoldre encara“. En aquest sentit, Junts demana dilucidar “la vinculació del CNI amb l’imam de Ripoll Es-Saty, si els aparells de l’Estat tenien informació sobre l’atemptat i aclarir per què no es van poder evitar”. A més, l’acord inclou que “no hi haurà veto de compareixences de persones que tinguin a veure o puguin aportar informació sobre els fets”.

Sigui d’una manera o d’una altra, les dues formacions han desvinculat aquest acord d’un pacte d’investidura per permetre que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa. Per tant, el PSOE haurà de seguir negociant amb les dues formacions per aconseguir un acord que no serà fàcil. “L’objectiu de Junts és la independència de Catalunya i tots els acords que subscriu serveixen per avançar en aquesta direcció”, adverteixen ja els juntaires. Malgrat que no hi hagi negociació conjunta, el fet que siguin dos els partits independentistes amb posició de força aquesta vegada fa el seu missatge sigui que apujaran el preu de la investidura.