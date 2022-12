Junts envia els dos màxims dirigents a la manifestació de l’ANC criticada per Òmnium

Junts per Catalunya enviarà el secretari general del partit, Jordi Turull, i la presidenta de la formació, Laura Borràs, a la manifestació contra la reforma del Codi Penal, que ha criticat Òmnium Cultural. D’aquesta forma Juts envia als seus màxims dirigents orgànics a una marxa molt criticada per la formació presidida per Xavier Antich i per Esquerra Republicana.

El fet que Junts enviï els seus dos màxims dirigents orgànics suposa donar suport explícit al relat presentat per l’ANC. De fet, així ho manifesta Junts públicament, ja que el seu portaveu, Josep Rius, ha criticat el rebuig a la seva esmena a la totalitat d’ERC i PSOE, que es basava en la derogació del delicte de sedició sense retocar el delicte de desordres agreujats. Sorprèn també la reacció de Junts enviant-hi Borràs i Turull després de les paraules d’Antich. En una entrevista aquest cap de setmana a EL MÓN, el vicepresident del partit, Josep Rius, simplement deia que “animaven a participar-hi”.

Òmnium critica l’ANC

La manifestació d’aquest dimarts, que comença a Pla de Palau i finalitza davant del Palau de la Generalitat, té com a finalitat protestar contra la reforma del delicte de desordres públics agreujats, ja que els manifestants consideren que els nous canvis d’aquesta tipificació del Codi Penal atempten directament contra el dret a protesta i contra la desobediència civil.

Tot i aquesta lectura que fan alguns col·lectius, així com Junts i la CUP, i l’ANC, Òmnium Cultural ha decidit no anar a la marxa i ha atacat durament l’ANC. Així ho ha anunciat el seu president, Xavier Antich, qui considera que la manifestació “atia la confrontació entre independentistes”. En una entrevista a La Vanguardia, Antich ha explicat que comparteix “l’objectiu final” l’Assemblea, però retreu a l’entitat que presideix Dolors Feliu perquè no els van consultar abans de convocar-la. “És una convocatòria que va impulsar l’Assemblea i després ens demana adhesió”, ha lamentat. “No anirem a remolc de ningú”, ha dit Antich.

Unes distàncies que ja venien de lluny

Això provoca un altre xoc entre l’Assemblea i Òmnium Cultural. Sobretot des que Dolors Feliu i Xavier Antich van agafar les regnes de les dues principals entitats independentistes, els xoc han estat constants. Una de les mostres va ser la manifestació de la Diada de l’Onze de Setembre , ja que l’entitat presidida per Antich no compartia el manifest fet públic per l’ANC.

A més, els discursos s’han anat distanciant entre les dues entitats. Mentre l’ANC aposta per una ruptura unilateral amb l’Estat espanyol, Òmnium Cultural prioritza entrar en un “nou cicle”, amb “un nou marc estratègic” que trenqui amb el “bloqueig” en què s’ha entrat des del 2017. De fet, aquestes dues postures també es van veure accentuades durant la Diada, ja que Antich va fer un discurs dirigit a teixir noves complicitats i dirigint-se a entitats juvenils i sindicals.

En canvi, l’ANC vol fer complir el mandat del Primer d’Octubre i així es va veure en el discurs de la seva presidenta, Dolors Feliu, durant l’acte final de la gran manifestació de la Diada d’enguany, on va fer un ultimàtum a l’executiu: “Independència o eleccions”, deia Feliu. A més, l’entitat independentista considera que el 52% dels vots favorables a la independència és suficient per tirar endavant la secessió amb l’Estat espanyol, i ha posat en més d’una ocasió la quarta llista com a alternativa als partits.