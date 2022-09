Junts fa una crida a celebrar una Diada amb l’independentisme unit

Junts ha fet una crida a unir l’independentisme a la Diada d’enguany, ja que creu que l’avanç cap a la independència passa per la “via de la trobada i l’enteniment de l’independentisme” per sobre de les diferències que pugui haver-hi. Alhora, lamenta l’absència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la manifestació de l’ANC.

“Ens sembla massa fàcil assenyalar als uns o els altres per tot allò que ens sembla que no han fet prou bé, massa fàcil quedar-se a casa amb una raó, que si no és compartida ni majoritària, no és motor de canvi”, ha afirmat en el manifest del partit per la Diada, en al·lusió a la decisió d’Aragonès i els consellers d’ERC de no assistir a la manifestació.

La primera reunió de la nova executiva de Junts / ACN

Recorden el cinquè aniversari del Primer d’Octubre

La formació ha apuntat que s’acosta el cinquè aniversari del Primer d’Octubre, que reivindica com “la fita d’una victòria sense pal·liatius d’una societat cívica, pacífica i democràtica que va dir prou a la dependència espanyola i un sí contundent a convertir-se en un nou estat europeu”.

“Des de llavors, cada 11 de setembre ens interroga i ens pregunta sobre el mandat d’aquell referèndum”, i enguany considera que la Diada reafirma Junts en què la via cap a la independència passa per la unitat del moviment independentista. Consideren que s’hauria d’afrontar la Diada assumint “els errors propis i els col·lectius”, i recordar en què va encertar i en què va fallar l’independentisme el 1-O.

Es reafirmen amb el compromís amb els drets i llibertats perduts el 1714

Així, Junts ha assegurat que l’11 de setembre renova el compromís del partit amb els drets i les llibertats perdudes que, segons ells, va perdre Catalunya en 1714 i es comprometen a treballar per a recuperar-les però ha avisat que aquesta voluntat “serà sempre suficient sense el concurs de la majoria que va fer possible el referèndum” de 2017.

Per això, Junts ha fet una crida a “fer més present i real que mai la Catalunya per a totes les persones” que conviuen, que sigui exemple de drets i que avança sense resignar-se. “Junts per Catalunya ens oferim al conjunt de la societat catalana com un instrument polític, plural i amb vocació d’expressió majoritària, per a culminar l’octubre de 2017 i que algunes assegurances que ja van enyorar i van imaginar el 12 de setembre de 1714”, conclou el manifest.