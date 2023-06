Junts celebra que l’informe del Parlament Europeu sobre Pegasus mencioni “l’exili”

Els eurodiputats de Junts i Lliures per Europa han celebrat que l’informe sobre Pegasus aprovat pel Parlament Europeu faci una menció expressa a “l’exili”. El grup de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí s’ha mostrat crítics amb el resultat final de les recomanacions als estats, però s’han mostrat satisfets per les referències a l’exili. “Malgrat l’insatisfactori redactat final del text, cal destacar un fet: l’informe parla en dues ocasions de la nostra condició d’exiliats i la dels nostres companys. Avui el Parlament Europeu ha aprovat un text en què es reconeix l’exili català”, han assegurat en una piulada.

L’informe mencionat per Junts, en el seu punt 328, indica que hi ha “accions legals en marxa a França, Bèlgica, Suïssa, Alemanya i Luxemburg per l’espionatge a separatistes catalans a l’exili”. Així mateix, en el punt 324 també en fa menció. “Així mateix, hi havia discussions en marxa sobre l’estratègia del partit i els litigis internacionals amb relació als seus companys empresonats i exiliats en el moment de les infeccions” dels telèfons mòbils.

Junts critica l’informe final, diluït per les pressions dels estats

Malgrat això, els tres eurodiputats de Junts s’han abstingut en la votació, ja que consideren que l’informe “es queda molt curt en aspectes fonamentals” per “culpa dels interessos dels estats”. El grup parlamentari denuncia que “programes com Pegasus són contraris a l’estat de dret” i per això defensen “la seva prohibició o, si no, com a mínim establir una moratòria d’ús, perquè no es pot habilitar una tecnologia incompatible amb els drets humans”. Finalment el Parlament Europeu ha descartat la moratòria.

També critiquen els equilibris que ha fet el comitè per evitar els vots en contra dels eurodiputats espanyols. “No podem donar suport a un text que considera que el sistema judicial espanyol ofereix garanties i que genera un doble estàndard: reconeix la persecució política a Polònia, però no fa menció a la persecució de l’estat espanyol contra l’independentisme català”. Amb tot, han agraït la feina als eurodiputats que han conduït el comitè d’investigació, que han hagut de “suportar una gran pressió, amb episodis lamentables com els viscuts per la missió a l’Estat espanyol”.