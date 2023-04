Junts anirà a la taula de partits d’Aragonès i demana consens independentista

Junts ha confirmat que participarà en la taula de partits que ha convocat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per tal d’avançar en l’elaboració d’un Acord de Claredat que culmini en un referèndum pactat. Tot i això, el partit de Laura Borràs i Jordi Turull li ha reclamat que en paral·lel convoqui una reunió de totes les forces independentistes per arribar a un consens sobre com encara el procés. En declaracions a diversos mitjans, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha defensat que són els partits independentistes els qui han d’aclarir “com s’ha de culminar la independència de Catalunya”.

Aragonès ha avançat aquest dimarts que després de les eleccions municipals convocarà tots els partits catalans, excepte Vox, per debatre i intentar una “proposta catalana” de referèndum que després portarà a Madrid. És una versió del diàleg entre catalans que el PSC reclama des de fa mesos. La reunió es farà després de les eleccions municipals del 28 de maig per allunyar-la de l’electoralisme, ha dit Aragonès, que confia que el procés culmini a principis del 2024 amb una proposta tangible i consensuada amb el màxim de suport a Catalunya.

El president del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà / ACN

Junts defensar el mandat de l’1-O com a base de qualsevol debat

Rius ha assegurat que Junts anirà a “totes les reunions que convoqui el president Aragonès”, tot i que ha explicat que el seu partit defensarà “seguir el mandat de l’1 d’octubre”. El portaveu de Junts ha insistit que “el que queda només per fer és que es faci efectiva la república catalana”. El vicepresident de Junts ha avisat que la taula de partits és una “fugida endavant” d’Aragonès per tapar el “fracàs de la taula de diàleg” amb el govern espanyol de cara a les municipals. “Fa tuf d’electoralisme”, ha insistit Rius.

Els comuns també han reaccionat a l’anunci d’Aragonès i han criticat el president per utilitzar l’Acord de Claredat per tapar els estralls de la sequera. Fins ara han estat l’únic partit que han donat suport a la iniciativa d’Aragonès, però han recriminat al president de la Generalitat que hagi convocat la taula de partits sense haver buscat un consens previ amb la resta de formacions.