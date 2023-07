Junts i Albiol, al mateix vol cap a Brussel·les en un dia clau per a l’exili

L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha coincidit amb una delegació de Junts en un vol cap a Brussel·les en un dia clau per a l’exili. Albiol s’ha pres amb humor la curiosa coincidència. “Al vol de Barcelona a Brussel·les per aconseguir fons europeus per Badalona. Per un moment he pensat que m’havia equivocat d’avió i havia embarcat en un xàrter de Junts per Catalunya amb tota la direcció i militants que van a acompanyar a Carles Puigdemont”, ha dit en una piulada.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha contestat al missatge amb un to més solemne. “A aquest avió anem per acompanyar al MH President Puigdemont en la seva defensa i lluita pels drets i llibertats fonamentals”, ha dit. “Si ell guanya, també hi guanyen els badalonins. Mira si se’n farà de feina per Badalona a Europa aquests dies”. Els usuaris també han reaccionat amb humor. “Fes-li una visita al president, igual canvies de partit”, ha dit una usuària. “T’has tornat independentista! Fas bé de no reconèixer Espanya per a la gestió dels fons europeus i reclamar-los a Brussel·les”, ha comentat un altre.

Al vol de Barcelona a Brussel·les per aconseguir fons europeus per #Badalona. Per un moment he pensat que m'havia equivocat d'avió i havia embarcat en un xàrter de @JuntsXCat amb tota la direcció i militants que van a acompanyar a @KRLS 😱😱🤣🤣 pic.twitter.com/Dh6hyaS1Y6 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) July 4, 2023

Àmplia representació independentista a Brussel·les

Representants dels partits i les entitats independentistes han desembarcat a Brussel·les per fer costat a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, que estan pendents de la sentència del Tribunal General de la Unió Europea sobre la immunitat dels eurodiputats de Junys. Míriam Nogueras, Jordi Turull i Laura Borràs (Junts), Albert Botran (CUP), Diana Riba i Jordi Solé (ERC), els presidents d’Òmnium i l’ANC, Xavier Antich i Dolors Feliu, el govern del Consell de la República o la consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, seran alguns dels presents. La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, i representants de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i la Intersindical també ha viatjat a Brussel·les.