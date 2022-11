Jordi Solé demana a Metsola que defensi els drets com a càrrec electe

L’eurodiputat d’Esquerra Republicana Jordi Solé ha demanat a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que defensi els seus “drets com a càrrec electe i els drets dels electors”. Després de la resolució de la JEC que assegura que Solé i els eurodiputats de Junts per Catalunya Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí no tenen condició d’eurodiputats, el representant d’ERC ha assegurat en una entrevista a RTVE que cal esperar la decisió de Metsola sobre la resolució de la JEC abans de plantejar-se qualsevol nou escenari, com haver d’anar a Madrid a prometre la Constitució. Sobre la petició de l’Estat per permetre el català als plens, Solé ha dit que “no està clar” que pugui tirar endavant perquè “les majories són les que són”.

Sense sorpreses

Pel que fa a la resolució de la JEC, l’eurodiputat d’ERC ha apuntat que no li ha “sorprès” perquè dona continuïtat al posicionament fixat per l’òrgan electoral després de les eleccions europees del maig del 2019. “Hem de veure com respon el Parlament Europeu”, ha insistit tot remarcant que l’aleshores president, David Sassoli, va admetre tant Solé com Puigdemont, Comín i Ponsatí arran de la sentència de la justícia europea sobre la immunitat d’Oriol Junqueras. “Ara veurem si la presidenta segueix la línia que va adoptar el president Sassoli o la contradiu”, ha remarcat.

De fet, Solé ha afirmat que la sentència sobre Junqueras apuntava a si el requisit de prometre la Constitució era compatible amb el dret comunitari. Com Luxemburg va concloure que la condició d’eurodiputat s’adquiria només amb l’elecció a les urnes, aleshores no va prometre la Constitució. “Entenem que afegir aquest requisit és posar un obstacle i intentar canviar el que és un resultat sorgit de les urnes”, ha subratllat.

El català a l’Eurocambra

Sobre la petició de l’Estat a l’Eurocambra de permetre el català als plens, Solé ha confiat que la proposta pugui tirar endavant, però ha admès que si ho fa “anirà d’un pèl”. “No està clar perquè les majories són les que són i tot anirà d’un pèl”, ha dit. Es tracta, per l’eurodiputat republicà, d’un pas “intermedi” a l’espera que el català pugui tenir en algun moment l’oficialitat a la Unió Europea, cosa que implica una revisió dels tractats i la llum verda dels 27. “És una cosa menys ambiciosa, però seria un pas endavant en la situació actual”, ha insistit.

Finalment, l’eurodiputat d’ERC ha reivindicat el paper del comitè de l’Eurocambra que investiga l’ús de programaris com Pegasus a la Unió Europea, del qual forma part. Solé ha defensat que la resposta europea a l’espionatge ha d’arribar en forma de legislació. “Volem entendre què ha passat i fer propostes perquè no torni a passar”, ha defensat.