La JEC nega que Puigdemont sigui eurodiputat i l’emplaça a anar a Madrid

La Junta electoral Central ha acordat una resposta a la carta de la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, que els va preguntar per què Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín i Jordi Solé no tenen les acreditacions com a eurodiputats. La resposta ha estat que el president a l’exili i els exconsellers no tenen l’acta d’eurodiputats perquè no han complert amb el requisit d’anar a jurar la constitució espanyola davant la JEC a Madrid, un pas que consideren necessari per rebre l’acreditació. En aquest sentit, insten els tres eurodiputats de Junts i el d’ERC a anar “en qualsevol moment” a jurar la Constitució si volen tenir l’acta d’eurodiputats com els “altres 55 diputats electes del Regne d’Espanya”.

Segons la carta de resposta de la JEC, el “senyor Puigdemont no ha adquirit la condició plena de diputat al Parlament Europeu en no haver complert el requisit d’acatament constitucional previst a l’article 244.2 de la LOREG” i, per tant, “el seu escó ha de quedar vacant temporalment fins que es produeixi aquest acatament, amb la suspensió dels seus drets i prerrogatives en els mateixos termes”.

El president català a l’exili, Carles Puigdemont, al Parlament Europeu / ACN

Raonament contrari al de la justícia europea

A banda, la Junta diu que aquests quatre casos són els únics “en què no s’ha pogut expedir la credencial” en no haver complert amb els requisits establerts per la legislació espanyola, concretament per la Llei Orgànica del Règim Electoral Central. Cal recordar, però, que la justícia europea ja va emetre una sentència on considerava que els eurodiputats ho eren des del moment en què eren escollits en les eleccions, més enllà de la legislació de cada estat membre.

A banda, la Junta assenyala que els eurodiputats poden arreglar aquest problema “en qualsevol moment” si van a Madrid a complir el requisit de jurar la constitució com han fet “els altres 55 diputats electes” que sí que han rebut l’acreditació. Així, la resposta de la JEC a la carta enviada per la presidenta del Parlament Europeu sosté que la disfunció es produeix per no haver jurat la constitució i l’òrgan insisteix que no pot suprimir aquest tràmit de manera voluntària.