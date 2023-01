Illa defensa la taula de diàleg: “Sánchez se l’ha jugat per Catalunya”

El líder de l’oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat la utilitat de la taula de diàleg i ha lloat la valentia del govern espanyol per afrontar el conflicte polític amb l’independentisme. “Pedro Sánchez se l’ha jugat per Catalunya”, ha assegurat Illa en una entrevista a Catalunya Ràdio. El dirigent socialista ha afirmat que Sánchez ha assumit molts riscos afrontant la qüestió catalana en plena pandèmia de Covid-19.

“Això és un governant que no amaga el cap sota l’ala i mira els problemes de cara”, ha dit Illa. El cap de l’oposició ha comprat l’actitud de Sánchez amb la del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a qui ha acusat de buscar excuses per no prendre decisions importants. Segons Illa, els indults parcials i la reforma del Codi Penal són la prova que el govern de Pedro Sánchez ha fet tot el possible perquè la política surti dels jutjats.

Illa no ha volgut comentar la pugna que hi ha al Tribunal Suprem per la revisió de les condemnes dels presos polítics i ha assegurat que cal deixar que la “justícia faci la seva feina”. Amb tot, el dirigent socialista ha negat que la reforma del Codi Penal s’hagi fet per aconseguir l’extradició del president català a l’exili, Carles Puigdemont, tot i que li agradaria que assumís “les conseqüències dels seus actes”, fins i tot si això implica penes de presó.

El cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa, observa el president del Govern, Pere Aragonès / ACN

Illa es treu la pressió de sobre pels pressupostos catalans

El primer secretari del PSC ha insistit que el seu partit no es mourà ni un centímetre de la proposta que van fer a finals de desembre –que inclou el desbloqueig dels macroprojectes del Hard Rock, la B-40 i l’ampliació del Prat– i ha insistit que Catalunya tindrà pressupostos “si Aragonès vol”. Els socialistes reiteren que la responsabilitat d’aprovar els comptes és del Govern i que si no els agrada la seva proposta, poden buscar el suport d’altres forces polítiques.

“Si s’accepta la nostra proposta, hi haurà pressupostos, si no doncs cal buscar altres suports”, ha repetit Illa, que en els últims dies ha mantingut contactes “discrets” amb Pere Aragonès, tot i que no han servit per desencallar la situació. “Pot agradar o no, però és la nostra posició”. Illa manté que la proposta del PSC és de “mínims” i no veu necessitat de negociar-la a la baixa per arribar a un acord amb ERC. El líder socialista ha criticat la “manca de capacitat de diàleg” del Govern i ha recordat a Aragonès que quan “ets dèbil, has d’arribar a acords”.