Tots els detalls de l’acampada de l’ANC aquest cap de setmana

L’Assemblea Nacional Catalana arrenca aquest cap de setmana la campanya ‘Nosaltres acusem’ amb una de les accions més destacades, l’acampada a plaça Catalunya. El programa d’aquesta primera acció de la campanya inclou diversos actes i parlaments per denunciar la repressió espanyola. De fet, aquesta acampada coincideix amb el cinquè aniversari de l’empresonament dels Jordis i amb l’aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, durant la seva intervenció en l’acte reivindicatiu per l’1-O a Arc del Triomf | ACN (Jordi Borràs)

Quins actes hi haurà durant l’acampada?

Els actes començaran el mateix dissabte a les 12 del migdia i l’acampada es donarà per conclosa el diumenge a les 19:30 hores. En el programa hi ha previstos parlaments de represaliats i familiars d’encausats, intervencions de les defenses dels acusats i projeccions de vídeos sobre la repressió al moviment independentista. En paral·lel, es presentarà la petició al Parlament d’una comissió d’investigació de la causa general contra l’independentisme i una còpia del manifest ‘Nosaltres acusem la justícia espanyola’.

Alguns dels assistents són Lluís Llach, cantant i membre de Debat Constituent i del Consell per la República, l’exvicepresident Josep Costa, l’exdiputada Gabriela Serra, Neus Torbisco, membre del Consell per la República i d’Òmnium Cultural i antics membres del secretariat nacional de l’ANC entre els quals hi haurà Elisenda Paluzie i Pep Cruanyes.

Recollir signatures per al manifest

Durant l’acampada es buscarà també augmentar el nombre de signatures al manifest. Per ara ja compten amb 1.500, com ha avançat aquest dijous la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu. “Es vol visibilitzar la causa general de tota la cúpula judicial contra l’independentisme, una gran repressió que si no trenquem ens aixafarà com a societat”, ha avisat abans de donar pas al vicepresident de l’entitat, Jordi Pesarrodona, que ha dit que aquesta repressió inclou tribunals catalans com el TSJC.

Els objectius de la campanya

L’objectiu principal de l’ANC és mostrar la gran quantitat de represaliats que hi ha per la repressió “ferotge” a l’independentisme. De fet, n’hi ha més de quatre mil i segons l’entitat molts d’ells “no han sentit prou suport dels partits independentistes i la societat catalana”. En aquest sentit, la campanya pretén recollir el suport de la ciutadania perquè el Parlament creï una comissió d’investigació sobre la causa general contra l’independentisme. Posteriorment es vol fer arribar l’informe de la comissió al Consell d’Europa.

Està previst que aquesta campanya acabi el gener del pròxim any, quan s’organitzarà una concentració al Parlament per entregar les signatures que s’hagin anat recollint al llarg d’aquests mesos.